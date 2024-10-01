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عمدة لندن يحذر من احتمالية ارتفاع جرائم الكراهية فـي بـريـطـانـيـا بـسـبـب الأوضـاع فـي الشرق الأوسط

10/1/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬زيادة‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬نتيجة‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬مجموعة‭ ‬بريطانية‭ ‬يهودية‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬انتقامية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬تحذير‭ ‬خان‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬

ويقوم‭ ‬خان‭ ‬بتخصيص‭ ‬تمويل‭ ‬طارئ‭ ‬إضافي‭ ‬لدعم‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭.‬

وقد‭ ‬تصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬منذ‭ ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬قلق‭ ‬المسؤولين‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬التوترات‭ ‬مرتفعة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬مجموعات‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬مات‭ ‬تويست‭ ‬مساعد‭ ‬مفوض‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬والتوترات‭ ‬ستزداد‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أيضًا‭. ‬نحن‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تسامح‭ ‬مع‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬الصحيفة،‭ ‬عانت‭ ‬المجتمعات‭ ‬اليهودية‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المسلمون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬يُخشى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬قد‭ ‬استهدف‭ ‬معارضين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬استعداده‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬صادق‭ ‬خان‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬تصاعد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬مروّعًا‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‭ ‬تمامًا‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬والإسلاموفوبيا،‭ ‬وهذا‭ ‬أثّر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬اليهودية‭ ‬والمسلمة‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬خان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬أنفق‭ ‬بالفعل‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬‮«‬لدعم‭ ‬ضحايا‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتفاقم‭ ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬غزو‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بري،‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬875‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إضافية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الكراهية‭ ‬ضد‭ ‬اليهود‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

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