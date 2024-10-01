كيف يمكن لضربة واحدة على الرأس أن تحولك إلى مجرم مدى الحياة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجد‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لارتجاج‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬لارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬أو‭ ‬الإدانة‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬بحلول‭ ‬سن‭ ‬العشرين‭. ‬ويعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بسبب‭ ‬الارتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬سلوكية‭ ‬وسلوك‭ ‬معاد‭ ‬للمجتمع‭ ‬وعدوانية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬إصابة‭ ‬الرأس‭ ‬هو‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الجسدي‭ ‬مثل‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كما‭ ‬ارتبطت‭ ‬أيضا‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬باضطرابات‭ ‬المخ‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون‭ ‬والخرف‭. ‬وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة JAMA ، قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتقييم‭ ‬343027‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الدنماركيين‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1995‭ ‬و2000‭.‬

ثم‭ ‬نظر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬زيارات‭ ‬غرف‭ ‬الطوارئ‭ ‬للأطفال‭ ‬بين‭ ‬الولادة‭ ‬وعمر‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمرضى‭ ‬الدنماركيين‭ ‬وقارنها‭ ‬بسجلات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬للمراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬عاما‭. ‬ولاحظوا‭ ‬أن‭ ‬سن‭ ‬الـ20‭ ‬هو‭ ‬السن‭ ‬الأكثر‭ ‬احتمالا‭ ‬لارتكاب‭ ‬المواطنين‭ ‬الدنماركيين‭ ‬لجريمة‭. ‬وشملت‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقييمها‭ ‬التخريب‭ ‬والعنف‭ ‬والاعتداء‭. ‬ووجد‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬دماغية‭ ‬طفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الطفولة‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬26‭% ‬لارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬عاما،‭ ‬وكانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭% ‬للإدانة‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يعانوا‭ ‬من‭ ‬ارتجاج‭. ‬وكتب‭ ‬الباحثون‭: ‬‮«‬أكد‭ ‬تحليلنا‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬دماغية‭ ‬طفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الطفولة‭ ‬يرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬بالتهم‭ ‬الجنائية‭ ‬والإدانات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬المراهقة‭ ‬إلى‭ ‬أواخرها‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬الارتفاع،‭ ‬فقد‭ ‬لاحظوا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بسبب‭ ‬تغيرات‭ ‬المزاج‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬بإصابة‭ ‬دماغية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الارتجاجات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاعر‭ ‬مؤقتة‭ ‬من‭ ‬الانفعال‭ ‬والقلق،‭ ‬فقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الإصابات‭ ‬المتكررة‭ ‬تسبب‭ ‬تغييرات‭ ‬دائمة‭ ‬مثل‭ ‬الغضب‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والاندفاع،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬سيئة‭ ‬وسلوك‭ ‬إجرامي‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يصبحون‭ ‬مجرمين‭ ‬يتميزون‭ ‬بالمخاطرة‭ ‬في‭ ‬طفولتهم‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬الدراسة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تجد‭ ‬رابطا‭ ‬بين‭ ‬إصابات‭ ‬الدماغ‭ ‬الرضحية‭ ‬والسلوك‭ ‬الإجرامي‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬أن‭ ‬إصابات‭ ‬الدماغ‭ ‬الرضحية‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬‮«‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬وزيادة‭ ‬خطر‭ ‬العنف،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإدانات‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الاندفاع‭ ‬والافتقار‭ ‬إلى‭ ‬التعاطف‭.‬

كما‭ ‬وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مجلة Frontiers in Psychiatry أن‭ ‬إصابات‭ ‬الدماغ‭ ‬الرضحية‭ ‬الخفيفة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أعداد‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬العنيفة‭ ‬والإدانات‭ ‬العنيفة‮»‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬الذكور‭.‬