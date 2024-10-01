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هشام بن عبدالرحمن يدشن معرض ((معا)) المتنقل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

10/1/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشن‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والادمان،‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬المتنقل‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ (‬57‭) ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بقصر‭ ‬الأمم‭ ‬بجنيف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أساليب‭ ‬التعليم‭ ‬لضمان‭ ‬نقل‭ ‬المعلومة‭ ‬لأكبر‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويتم‭ ‬تعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بأقسامه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬للدروس‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وقسم‭ ‬مسابقات‭ ‬منهج‭ ‬معاً‭ ‬وقسم‭ ‬يحاكي‭ ‬تأثير‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ودور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الحماية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يتميز‭ ‬بسهولة‭ ‬نقله‭ ‬ومحتواه‭ ‬الفاعل‭ ‬والبرمجيات‭ ‬الخاصة‭ ‬لأقسامه‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمستويات‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ (‬معاً‭) ‬واجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬الأمنية‭ ‬وتحصين‭ ‬النشء‭ ‬والشباب،‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المعرض‭ ‬وإمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المعرض‭ ‬وتعميمه‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬الاستفادة‭ ‬والتحصين‭ ‬المجتمعي‭ ‬ضد‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬النشء‭ ‬والاطفال‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬معاً‭ ‬المتنقل‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬ليكون‭ ‬معرضاً‭ ‬متحركاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬والفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لنقل‭ ‬المعلومات‭ ‬بشكل‭ ‬واقعي‭ ‬والتنقل‭ ‬بين‭ ‬أقسام‭ ‬المعرض‭ ‬بشكل‭ ‬حركي‭.‬

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