هشام بن عبدالرحمن يدشن معرض ((معا)) المتنقل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دشن الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والادمان، معرض «معاً» المتنقل للتوعية الأمنية، والذي يعد أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، وذلك على هامش مشاركة مملكة البحرين في الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن المعرض يتضمن مجموعة من التطبيقات لتوسيع نطاق أساليب التعليم لضمان نقل المعلومة لأكبر فئة من المجتمع، ويتم تعريف الجمهور بأقسامه من خلال تقنية الواقع الافتراضي، منوهاً إلى أن المعرض يحتوي على قسم للدروس الإلكترونية وقسم مسابقات منهج معاً وقسم يحاكي تأثير المؤثرات العقلية وحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني ودور أولياء الأمور في تعزيز هذه الحماية، مشيراً إلى أن المعرض يتميز بسهولة نقله ومحتواه الفاعل والبرمجيات الخاصة لأقسامه.
من جانبهم، أشاد الحضور بجهود وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمستويات الرفيعة التي تحققها في تنفيذ برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) واجراءات الوقاية الأمنية وتحصين النشء والشباب، وأشاروا إلى أهمية المعرض وإمكانية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المعرض وتعميمه على الدول لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة والتحصين المجتمعي ضد الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء والاطفال.
والجدير بالذكر أن معرض معاً المتنقل للتوعية الأمنية تم إنشاؤه ليكون معرضاً متحركاً في جميع المحافل والفعاليات الدولية ويحتوي على تقنية الواقع الافتراضي لنقل المعلومات بشكل واقعي والتنقل بين أقسام المعرض بشكل حركي.
MENAFN01102024000055011008ID1108737108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.