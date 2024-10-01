بالتعاون مع مبادرة ابتسامة.. موظفو فندق الخليج يشاركون أطفال السرطان في يوم ترفيهي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمود بابا
نظّم فندق الخليج البحرين يوما ترفيهيا أمس الثلاثاء (1 أكتوبر 2023) لأطفال مبادرة
«ابتسامة»، التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في مملكة البحرين،
وذلك بمشاركة من موظفي الفندق. تضمن اليوم مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي أضفت الابتسامة على وجوه الأطفال.
وتحدثت نور الحايكي،
مدير التسويق والاتصالات بفندق الخليج: «يسرنا في مجموعة فنادق الخليج أن نكون جزءا من مبادرة ابتسامة الحاضنة للأطفال الذين يواجهون تحديات أمراض السرطان. نأمل مزيدا من التعاون مع مثل هذه المبادرات التي تدخل الفرح على قلوب الأطفال».
من جانبه، أكد مدير شؤون الموظفين بالفندق خالد العوضي: «مع بداية شهر سبتمبر من كل عام، يتم توعية الموظفين حول المرض والبرامج التي تقدمها مبادرة ابتسامة، كما يتم تدريبهم على سبل مساندة الأطفال المصابين بالمرض وأطفال ابتسامة».
وأضاف العوضي: «يتم تنظيم الفعالية السنوية بحضور الأطفال مع أولياء أمورهم، حيث يتم إطلاعهم على مجال الفندقة عن قرب، وتدريب أناملهم الصغيرة على مهارات الطبخ».
من جهته، قال سيد
علي سيد قاسم،
عضو مجلس إدارة بجمعية المستقبل الشبابية الحاضنة لمبادرة ابتسامة إن الحدث هو بمثابة جزء من مساهمة الفندق السنوية، والذي يتم تنظيمه خلال شهر التوعية بالمرض.
وخلال يوم ترفيهي امتد لساعتين، رحب فريق الرعاية بالفندق بالأبطال الصغار في يوم مليء باللحظات التي لا تنسى. وقام الطهاة الموهوبون في الفندق بإعداد قائمة خاصة لإسعاد الصغار. وما جعل هذه التجربة رائعة حقًا هو أن الأطفال أتيحت لهم فرصة فريدة للتفاعل مع الطهاة، وابتكار روائع الطهي الخاصة بهم.
الجدير بالذكر أن «ابتسامة» هي مبادرة أطلقتها جمعية المستقبل الشبابية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في البحرين.
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