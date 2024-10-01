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بالتعاون مع مبادرة ابتسامة.. موظفو فندق الخليج يشاركون أطفال السرطان في يوم ترفيهي

10/1/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

نظّم‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬يوما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭) ‬لأطفال‭ ‬مبادرة‮
«‬ابتسامة‮»‬،‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬والمعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮
‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭. ‬تضمن‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬أضفت‭ ‬الابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الأطفال‭.‬

وتحدثت‭ ‬نور‭ ‬الحايكي،‮
‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ابتسامة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان‭. ‬نأمل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬الفرح‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬شؤون‭ ‬الموظفين‭ ‬بالفندق‭ ‬خالد‭ ‬العوضي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يتم‭ ‬توعية‭ ‬الموظفين‭ ‬حول‭ ‬المرض‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مبادرة‭ ‬ابتسامة،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬مساندة‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالمرض‭ ‬وأطفال‭ ‬ابتسامة‮»‬‭.‬‮

وأضاف‭ ‬العوضي‭: ‬‮«‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬بحضور‭ ‬الأطفال‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إطلاعهم‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬الفندقة‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬وتدريب‭ ‬أناملهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬الطبخ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬سيد
علي‭ ‬سيد‭ ‬قاسم،‮
‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬الحاضنة‭ ‬لمبادرة‭ ‬ابتسامة‭ ‬إن‭ ‬الحدث‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬الفندق‭ ‬السنوية،‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بالمرض‭.‬

وخلال‭ ‬يوم‭ ‬ترفيهي‭ ‬امتد‭ ‬لساعتين،‭ ‬رحب‭ ‬فريق‭ ‬الرعاية‭ ‬بالفندق‭ ‬بالأبطال‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مليء‭ ‬باللحظات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭. ‬وقام‭ ‬الطهاة‭ ‬الموهوبون‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬بإعداد‭ ‬قائمة‭ ‬خاصة‭ ‬لإسعاد‭ ‬الصغار‭. ‬وما‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬رائعة‭ ‬حقًا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬أتيحت‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الطهاة،‭ ‬وابتكار‭ ‬روائع‭ ‬الطهي‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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