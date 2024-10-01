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مهرجان البحرين الدولي الـ((33)) للموسيقى ينطلق من مسرح البحرين الوطني

10/1/2024 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬قدّمت‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬فاطمة‭ ‬سعيد‭ ‬برفقة‭ ‬أوركسترا‭ ‬أوبرا‭ ‬القاهرة‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬نادر‭ ‬عباسي‭ ‬أولى‭ ‬أمسيات‭ ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الثقافية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬سعيدون‭ ‬بانطلاقة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الفني‭ ‬السنوي،‭ ‬فالمهرجان‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬لسعينا‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثقافياً‭ ‬عبر‭ ‬لغة‭ ‬الموسيقى‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬موسيقية‭ ‬متنوعة‭ ‬بحرينية‭ ‬وعربية‭ ‬وعالمية‭ ‬تؤكد‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬التزامها‭ ‬بإرساء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬والشعوب‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬نجمع‭ ‬الفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬مع‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭. ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الفني،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬للابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬الموسيقي،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬المستدام‭ ‬الذي‭ ‬نعمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الهيئة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حفلها‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬أبهرت‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬فاطمة‭ ‬سعيد‭ ‬الحضور‭ ‬بأداء‭ ‬مميز‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاطع‭ ‬الأوبرالية‭ ‬العالمية‭ ‬والموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬التقليدية‭. ‬وبقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬نادر‭ ‬عباسي،‭ ‬قدّمت‭ ‬أوركسترا‭ ‬أوبرا‭ ‬القاهرة‭ ‬أداءً‭ ‬رائعاً‭ ‬للأعمال‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مقطوعات‭ ‬شهيرة،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬أجواءً‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭.‬

ويستمر‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬محوّلاً‭ ‬مساحات‭ ‬ثقافيّة‭ ‬عدّة‭ ‬حول‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬نوافذ‭ ‬تطلّ‭ ‬على‭ ‬الفنّ‭ ‬والثقافة‭ ‬والألحان‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬كافّة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮

ويعود‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يحتضن‭ ‬أمسيتين‭ ‬موسيقيتين،‭ ‬الأولى‭ ‬لأوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬مبارك‭ ‬نجم‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬الأغاني‮»‬،‭ ‬والثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬يا‭ ‬نجمة‭ ‬سهيل‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬زياد‭ ‬زيمان‭.‬

وتستضيف‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬الموسيقية‭ ‬تتعاون‭ ‬في‭ ‬تقديمها‭ ‬سفارات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والصين‭ ‬وكوريا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬عامة‭ ‬ومفتوحة‭ ‬للجمهور‭.‬

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