مهرجان البحرين الدولي الـ((33)) للموسيقى ينطلق من مسرح البحرين الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثالثة والثلاثين مساء أمس من على خشبة مسرح البحرين الوطني، حيث قدّمت النجمة المصرية فاطمة سعيد برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي أولى أمسيات المهرجان، الذي شهد حضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، والعديد من المسؤولين والشخصيات الثقافية.
وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة: «سعيدون بانطلاقة النسخة الثالثة والثلاثين من هذا الموسم الفني السنوي، فالمهرجان هو تأكيد لسعينا المستمر من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين ثقافياً عبر لغة الموسيقى»، مشيراً إلى أنه من خلال تقديم عروض موسيقية متنوعة بحرينية وعربية وعالمية تؤكد هيئة البحرين للثقافة والآثار التزامها بإرساء جسور التواصل الثقافي التي تجمع بين شعب البحرين والشعوب من حول العالم.
وأضاف: «المهرجان هذا العام هو أيضاً فرصة لتسليط الضوء على الإبداع البحريني، حيث نجمع الفنانين المحليين مع المواهب العالمية. هذا التفاعل يسهم في تعزيز التواصل الفني، ويزيد من قدرة مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع الموسيقي، ما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي المستدام الذي نعمل عليه في الهيئة».
وفي حفلها الذي افتتح فعاليات المهرجان أبهرت النجمة المصرية فاطمة سعيد الحضور بأداء مميز جمع بين المقاطع الأوبرالية العالمية والموسيقى العربية التقليدية. وبقيادة المايسترو نادر عباسي، قدّمت أوركسترا أوبرا القاهرة أداءً رائعاً للأعمال الكلاسيكية التي تضمنت مقطوعات شهيرة، ما أضفى أجواءً ساحرة على خشبة المسرح.
ويستمر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى حتى 24 أكتوبر الجاري، محوّلاً مساحات ثقافيّة عدّة حول المملكة إلى نوافذ تطلّ على الفنّ والثقافة والألحان القادمة من كافّة أنحاء العالم.
ويعود المهرجان إلى مسرح البحرين الوطني، حيث يحتضن أمسيتين موسيقيتين، الأولى لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك نجم بعنوان «خليج الأغاني»، والثانية بعنوان «يا نجمة سهيل» للفنان محمد عبدالرحيم مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.
وتستضيف الصالة الثقافية مجموعة متنوعة من الأمسيات الموسيقية تتعاون في تقديمها سفارات كل من فرنسا وإيطاليا والصين وكوريا وألمانيا، وهي تعد عامة ومفتوحة للجمهور.
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