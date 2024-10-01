عفيف والنعيمات ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويسعى‭ ‬عفيف‭ ‬الى‭ ‬التتويج‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬ذاته‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬قطر‭ ‬النهائيات‭.‬

وتألق‭ ‬عفيف‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للعرس‭ ‬القاري‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬وثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وتوج‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭.‬

كما‭ ‬واصل‭ ‬عفيف‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬السد‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬القياسي،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬26‭ ‬هدفاً‭ ‬وقدّم‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬خلال‭ ‬22‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمني‭ ‬النعيمات‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬أردني‭ ‬يظفر‭ ‬بالجائزة‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬وراء‭ ‬المشوار‭ ‬الرائع‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسجل‭ ‬النعيمات،‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬وصنع‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬منتخب‭ ‬النشامى‭ ‬لمجموعته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تألق‭ ‬سيول‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭. ‬خاض‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬وصنع‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

تألق‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬أولسان‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬وبلوغه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬الكبير‭ ‬بجامعة‭ ‬كيونغ‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

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