Wednesday, 02 October 2024 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عفيف والنعيمات ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

10/1/2024 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كوالالمبور‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتنافس‭ ‬القطري‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬والأردني‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬مع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يونغ‭-‬وو‭ ‬سيول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بموجب‭ ‬لائحة‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ويسعى‭ ‬عفيف‭ ‬الى‭ ‬التتويج‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬ذاته‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬قطر‭ ‬النهائيات‭.‬

وتألق‭ ‬عفيف‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للعرس‭ ‬القاري‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬وثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وتوج‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭.‬

كما‭ ‬واصل‭ ‬عفيف‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬السد‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬القياسي،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬26‭ ‬هدفاً‭ ‬وقدّم‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬خلال‭ ‬22‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمني‭ ‬النعيمات‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬أردني‭ ‬يظفر‭ ‬بالجائزة‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬وراء‭ ‬المشوار‭ ‬الرائع‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسجل‭ ‬النعيمات،‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬وصنع‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬منتخب‭ ‬النشامى‭ ‬لمجموعته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تألق‭ ‬سيول‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭. ‬خاض‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬وصنع‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

تألق‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬أولسان‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬وبلوغه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬الكبير‭ ‬بجامعة‭ ‬كيونغ‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

‭*‬


MENAFN01102024000055011008ID1108737105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث