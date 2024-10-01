عفيف والنعيمات ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كوالالمبور - (أ ف ب): يتنافس القطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات مع الكوري الجنوبي يونغ-وو سيول على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء لعام 2023 بموجب لائحة كشف عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الثلاثاء.
ويسعى عفيف الى التتويج بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد الاولى عام 2019 بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس أمم آسيا للمرة الاولى في تاريخه، قبل أن يسهم في تحقيق اللقب ذاته للمرة الثانية العام الماضي عندما استضافت قطر النهائيات.
وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للعرس القاري وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.
كما واصل عفيف التألق مع ناديه السد وقاده الى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفاً وقدّم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة.
في المقابل، يمني النعيمات النفس بأن يصبح أول لاعب أردني يظفر بالجائزة معولا على كونه أحد اللاعبين الرئيسيين وراء المشوار الرائع لمنتخب بلاده في كأس آسيا عندما بلغ المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخه.
وسجل النعيمات، المحترف في صفوف العربي القطري، أربعة أهداف وصنع هدفين في النهائيات القارية، كما ساهم في صدارة منتخب النشامى لمجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، حيث سجل ثلاثة أهداف.
في المقابل، تألق سيول مع كوريا الجنوبية عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع المنتخب الأول في يونيو 2023. خاض جميع مبارياته في كأس آسيا 2023، وصنع هدف التعادل في الوقت بدل الضائع أمام السعودية في ثمن النهائي.
تألق مع فريقه أولسان وساهم في فوزه بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وتقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في 29 أكتوبر الحالي.
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