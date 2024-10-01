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إيقاف مشجع لأتلتيكو مدريد مدى الحياة

10/1/2024 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إيقافه‭ ‬‮«‬مدى‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬لأحد‭ ‬المشجعين‭ ‬المتسببين‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬مباراة‭ ‬الدربي‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬1-1‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ ‬إلقاء‭ ‬مقذوفات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬جهازنا‭ ‬الأمني‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬بقية‭ ‬المتورطين‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬طردهم‭ ‬نهائيًا‭ ‬بمجرد‭ ‬العثور‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

وتوقف‭ ‬دربي‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬عندما‭ ‬اشتكى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حاليا‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬سابقا‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬ثيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬للحكم‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهيره‭ ‬السابقة‭ ‬الذين‭ ‬ألقوا‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بالقداحات‭. ‬وحاول‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬تهدئة‭ ‬الألتراس‭ ‬الغاضبين‭ ‬الذين‭ ‬ارتدى‭ ‬بعضهم‭ ‬أقنعة،‭ ‬وطلب‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ ‬من‭ ‬المتفرجين‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إلقاء‭ ‬المقذوفات‭.‬

وعاد‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬للتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ (‬64‭). ‬واستؤنفت‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وأوضح‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أنه‭ ‬سيدمج‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬في‭ ‬لائحته‭ ‬الداخلية‭ ‬حظر‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬لأي‭ ‬عنصر‭ ‬أو‭ ‬ملابس‭ ‬‮«‬تمنع‭ ‬تمييز‭ ‬وجه‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخفاء‭ ‬هويته‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬القاعدة،‭ ‬سيتم‭ ‬طرد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قناعة‭ ‬النادي‭ ‬الراسخة‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬ودفاعنا‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬الرياضة‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬جدال‭ ‬فيه‮»‬‭.‬





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