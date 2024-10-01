إيقاف مشجع لأتلتيكو مدريد مدى الحياة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدريد - (أ ف ب): أعلن أتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين إيقافه «مدى الحياة» عن دخول الملعب لأحد المشجعين المتسببين في توقف مباراة الدربي ضد ريال مدريد (1-1) أكثر من عشر دقائق بسبب إلقاء مقذوفات يوم الأحد على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد في ختام المرحلة الثامنة.
وأضاف النادي في بيان صحفي: «يواصل جهازنا الأمني العمل مع الشرطة لتحديد هوية بقية المتورطين الذين سيتم طردهم نهائيًا بمجرد العثور عليهم».
وتوقف دربي مدريد في الدقيقة 69 عندما اشتكى حارس مرمى ريال مدريد حاليا وأتلتيكو مدريد سابقا الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا للحكم من استهدافه من قبل جماهيره السابقة الذين ألقوا على الخصوص بالقداحات. وحاول المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني والعديد من اللاعبين تهدئة الألتراس الغاضبين الذين ارتدى بعضهم أقنعة، وطلب مسؤول عن طريق مكبر صوت من المتفرجين التوقف عن إلقاء المقذوفات.
وعاد جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس بسبب الحادث الذي حصل مباشرة بعد افتتاح ريال مدريد للتسجيل عبر مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو (64). واستؤنفت المباراة بعد حوالي عشر دقائق بعد أن عاد الهدوء إلى الملعب.
وأوضح أتلتيكو مدريد في بيانه أنه سيدمج «فورا» في لائحته الداخلية حظر الاستخدام في ملعبه لأي عنصر أو ملابس «تمنع تمييز وجه الشخص من أجل إخفاء هويته. وفي حالة عدم الالتزام بهذه القاعدة، سيتم طرد الأشخاص المعنيين على الفور من الملعب».
وأكد أن «قناعة النادي الراسخة بالنجاح في القضاء على جميع أشكال العنف ودفاعنا عن قيم الرياضة أمر لا جدال فيه».
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