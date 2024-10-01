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ريال مدريد لإيجاد ((أفضل نسخة)) وبايرن للثأر

10/1/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

ورفض‭ ‬البرازيلي‭ ‬ألكسندرو‭ ‬مدافع‭ ‬ليل‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬اليأس‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القارية‭ ‬الأولى‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬أمام‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬وصرّح‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬يويفا‭.‬كوم‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استفدنا‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭. ‬لقد‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ‭ ‬دفاعيا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وسيكون‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬مستحسن‭ ‬أمام‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذين‭ ‬استعادوا‭ ‬نجمهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ ‬واستهلوا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬بفوز‭ ‬غير‭ ‬مقنع‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬1‭.‬


البحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬

قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬قاريا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬تواليا‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬مستوانا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬جمّة‭ ‬كونه‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬للفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ومع‭ ‬غياب‭ ‬مبابي،‭ ‬فرض‭ ‬مهاجم‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬نفسه‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المفاتيح‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬‮«‬البيت‭ ‬الأبيض‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬بدايته‭ ‬البطيئة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فإن‭ ‬ابن‭ ‬الـ24‭ ‬عاما‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬وساعد‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ (‬15‭).‬

وواجه‭ ‬البرازيلي‭ ‬ومبابي‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬الطفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهما‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى،‭ ‬لكن‭ ‬لاحقا‭ ‬بدا‭ ‬التجانس‭ ‬واضحا‭ ‬بينهما‭ ‬قبل‭ ‬اصابة‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ريال‭ ‬أدرج‭ ‬اسم‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬تسافر‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بيار‭ ‬موروا‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬وربما‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬ايضا،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬خارج‭ ‬التشكيلة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬المقبلة‭. ‬وتحدث‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬مبابي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اعتدنا‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬دونه‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هنا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬وصول‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬انسجامه‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬حيث‭ ‬يعشق‭ ‬كلاهما‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭.‬

ووجد‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬حلا‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭ ‬المعقدة،‭ ‬فأبقى‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬المفضّل،‭ ‬ووضع‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬الوسط‭. ‬وبات‭ ‬فينيسيوس‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬للشائعات،‭ ‬حيث‭ ‬افادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬اللاعب‭ ‬مغادرة‭ ‬مدريد‭ ‬حيث‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬وقد‭ ‬يقيِّم‭ ‬خياراته‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

وحاليا،‭ ‬يركز‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب،‭ ‬فسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭.‬


أستون‭ ‬فيلا‭ ‬لتعويض‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬

ابتسم‭ ‬الحظ‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬عندما‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬الشهيرة‭ ‬قبلها‭ ‬بعام‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬روتردام‭.‬

وأظهر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬البلجيكي‭ ‬يوري‭ ‬تيليمانس‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التحدي‭ ‬التالي‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭. ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ (‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭)‬،‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سيكون‭ ‬مهما‭. ‬سيتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباريات‭ ‬الثماني‭. ‬سيتوقف‭ ‬الأمر‭ ‬علينا‭ ‬لفرض‭ ‬أسلوبنا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬دوّن‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬الثأر،‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بنسختها‭ ‬الجديدة‭ ‬حين‭ ‬بات‭ ‬أوّل‭ ‬فريق‭ ‬يسجل‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬بسحقه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭.‬

ويتسلح‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬اول‭ ‬نقطتين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬بسجله‭ ‬الرائع‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬41‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال،‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬أربع،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬هزيمته‭ ‬0‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017‭.‬


ليفربول‭ ‬لمواصلة‭ ‬عودته‭ ‬الناجحة‭ ‬

حقق‭ ‬ليفربول‭ ‬عودة‭ ‬ناجحة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مدافعه‭ ‬وقائده‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬سريعا‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬كيف‭ ‬ينوي‭ ‬رجال‭ ‬مواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬سهلا‭ ‬للغاية،‭ ‬لكن‭ (‬المفتاح‭ ‬هو‭) ‬الاتساق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬لياقتك،‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعك‭ ‬لتكون‭ ‬مستعدا‭ ‬للمباراة‭ ‬التالية،‭ ‬سواء‭ ‬بدأت‭ ‬أو‭ ‬لا،‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬بأنك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‮»‬‭. ‬وسجل‭ ‬ليفربول‭ ‬هدفين‭ ‬برأسيتين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة،‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬مدرب‭ ‬بولونيا‭ ‬فينتشينزو‭ ‬إيتاليانو‭ ‬باعتباره‭ ‬عنصرا‭ ‬محفزا‭ ‬لتطور‭ ‬فريقه،‭ ‬اذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬ونتطور‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الورق،‭ ‬تبدو‭ ‬مهمة‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬سهلة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬12‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ13‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬وحيدة‭.‬


يوفنتوس‭ ‬يواجه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الشاب‭ ‬

استقبل‭ ‬لايبزيغ‭ ‬هدفا‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬خسارته‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬البلجيكي‭ ‬آرثر‭ ‬فيرميرين‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬يويفا‭.‬كوم‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مجموعة‭ ‬شابة‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬شباب‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التعلم‭ ‬منها،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬التركي‭ ‬كينان‭ ‬يلديز‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬يوفنتوس‭ ‬على‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬لكن‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬يتوقع‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬42‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬تسلّم‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬أيندهوفن‭ ‬هي‭ ‬طريقة‭ ‬جيدة‭ ‬لبدء‭ ‬المنافسة‭. ‬الآن‭ ‬علينا‭ ‬فقط‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وتطوير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬فكّ‭ ‬عقدة‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭ ‬بانتصاره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬جنوى‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الألمانية،‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬ومثلها‭ ‬هزيمة‭.‬

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