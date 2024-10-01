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3 سنوات لعشرينية بترت إصبع أخرى عضا خلال هوشة في فندق

10/1/2024 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لعربية‭ ‬الجنسية‭ ‬بترت‭ ‬إصبع‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬جنسيتها‭ ‬اثناء‭ ‬مشاجرة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مياه‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬قدمته‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بأنها‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬اثناء‭ ‬وجودها‭ ‬بدورة‭ ‬مياه‭ ‬السيدات‭ ‬حصلت‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المتهمة‭ ‬قامت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المتهمة‭ ‬بإمساكها‭ ‬من‭ ‬شعرها‭ ‬وخدشها‭ ‬على‭ ‬وجهها‭ ‬واشتد‭ ‬الشجار‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضرت‭ ‬حارسة‭ ‬الأمن‭ ‬وفرقتهما‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بالمتهمة‭ ‬تنقض‭ ‬عليها‭ ‬وعضت‭ ‬اصبعها‭ ‬الاصغر‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هستيرية‭ ‬وشاهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬وإصبعها‭ ‬المبتور‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬حتى‭ ‬قامت‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬عليها‭ ‬وهربت،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قامت‭ ‬هي‭ ‬بالصراخ‭ ‬والاتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬وحمل‭ ‬اصبعها‭ ‬المبتور،‭ ‬وبضبط‭ ‬المتهمة‭ ‬أقرت‭ ‬بوقوع‭ ‬المشاجرة،‭ ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬التصوير‭ ‬الأمني‭ ‬للواقعة‭ ‬دخولهما‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬وقت‭ ‬حدوث‭ ‬الواقعة،‭ ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬الاستعلام‭ ‬الجنائي‭ ‬وجود‭ ‬بلاغ‭ ‬ضد‭ ‬المتهمة‭.‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إليها‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ابريل‭ ‬2024‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬قامت‭ ‬بضربها‭ ‬بواسطة‭ ‬يدها‭ ‬وبأسنانها‭ ‬وبترت‭ ‬إصبع‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وأحدثت‭ ‬بها‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي‭ ‬وأفضى‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬بها‭ ‬تقدر‭ ‬بـ2‭% ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقصد‭ ‬إحداثها‭.‬

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