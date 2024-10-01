3 سنوات لعشرينية بترت إصبع أخرى عضا خلال هوشة في فندق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 3 سنوات لعربية الجنسية بترت إصبع سيدة من جنسيتها اثناء مشاجرة بينهما في دورة مياه أحد الفنادق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمته المجني عليها تفيد بأنها فجر يوم الواقعة اثناء وجودها بدورة مياه السيدات حصلت مشادة كلامية بينها وبين المتهمة قامت من خلالها المتهمة بإمساكها من شعرها وخدشها على وجهها واشتد الشجار بينهما إلى أن حضرت حارسة الأمن وفرقتهما.
وأضافت أنها فوجئت بالمتهمة تنقض عليها وعضت اصبعها الاصغر وكانت في حالة هستيرية وشاهدت الكثير من الدماء وإصبعها المبتور على الأرض، حتى قامت المتهمة من عليها وهربت، وبناء عليه قامت هي بالصراخ والاتصال بالشرطة وحمل اصبعها المبتور، وبضبط المتهمة أقرت بوقوع المشاجرة، وثبت من التصوير الأمني للواقعة دخولهما دورة المياه وقت حدوث الواقعة، وثبت من الاستعلام الجنائي وجود بلاغ ضد المتهمة.
وأسندت النيابة العامة إليها أنها في 24 ابريل 2024 اعتدت على سلامة جسم المجني عليها بأن قامت بضربها بواسطة يدها وبأسنانها وبترت إصبع المجني عليها، وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأفضى الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة بها تقدر بـ2% من دون أن تقصد إحداثها.
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