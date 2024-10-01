Wednesday, 02 October 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تؤكد وحزب الله واليونيفيل ينفيان بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان

10/1/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬باشر‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬للحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أوقع‭ ‬مئات‭ ‬القتلى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬تحذيرات‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭.

غير‭ ‬أنّ‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أكدت‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬توغّل‭ ‬بري‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬نفى‭ ‬الحزب‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬وحداته‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ترصد‮»‬‭ ‬أي‭ ‬توغّل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬جنوده‭ ‬دخلوا‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬وموضعية‭ ‬ومحدّدة‭ ‬الهدف‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬ومنشآت‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬تقع‭ ‬‮«‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬والتي‭ ‬ينطلق‭ ‬منها‭ ‬تهديد‭ ‬فوري‭ ‬وحقيقي‭ ‬للبلدات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تحظى‭ ‬بإسناد‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬قوات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القتال‭ ‬جاريا‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬

ولاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬استدعاء‭ ‬أربعة‭ ‬ألوية‭ ‬احتياط‭ ‬إضافية‭ ‬الى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‭.

في‭ ‬25‭ ‬سبتمبر،‭ ‬استدعى‭ ‬الجيش‭ ‬لواءين‭ ‬احتياطيين‭ ‬لإرسالهما‭ ‬إلى‭ ‬حدوده‭ ‬الشمالية‭. ‬ويضم‭ ‬لواء‭ ‬المشاة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عادة‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬ألفَي‭ ‬جندي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يضم‭ ‬لواء‭ ‬الدبابات‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬دبابة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنّ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أبلغ‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بشأن‭ ‬العمليات‭ ‬البريّة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬كتب‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام،‭ ‬‮«‬يدور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتكم‭ ‬الشخصية‭ ‬نطالبكم‭ ‬بعدم‭ ‬التحرك‭ ‬بالمركبات‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬دروعا‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نفى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬توغل‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وخوضها‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مقاتليه‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬محمّد‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬وزّعها‭ ‬إعلام‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الادعاءات‭ ‬الصهيونية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬هي‭ ‬ادعاءات‭ ‬كاذبة‭... ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬اشتباك‭ ‬بري‭ ‬مباشر‭ ‬بعد‭ ‬بين‭ ‬مجاهدي‭ ‬المقاومة‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬جهوزية‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬للمواجهة‭ ‬المباشرة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تتجرأ‭ ‬أو‭ ‬تحاول‭ ‬دخول‮»‬‭ ‬لبنان‭. ‬

كذلك،‭ ‬أشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توغل‭ ‬بريا‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬بعيد‭ ‬تحذير‭ ‬القوة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬عبور‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬لسيادة‭ ‬لبنان‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الأطراف‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬التصعيدية‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‮»‬‭. ‬

لاحقا،‭ ‬طلب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إخلاء‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬بلدة‭ ‬و«التوجه‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يتواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومنشآته‭ ‬ووسائله‭ ‬القتالية‭ ‬يعرض‭ ‬حياته‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬‮«‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ليز‭ ‬ثروسيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬المسلح‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬تصاعد،‭ ‬والعواقب‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬رهيبة‭ ‬أساسا‭ ‬ونخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬اسرائيلي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬للبنان‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬المعاناة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬دان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعا‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬‮«‬إضاعة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬روسيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬الصين‭ ‬أنّها‭ ‬ترفض‭ ‬‮«‬التعديات‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث