إسرائيل تؤكد وحزب الله واليونيفيل ينفيان بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

غير‭ ‬أنّ‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أكدت‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬توغّل‭ ‬بري‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬نفى‭ ‬الحزب‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬وحداته‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ترصد‮»‬‭ ‬أي‭ ‬توغّل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬جنوده‭ ‬دخلوا‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬وموضعية‭ ‬ومحدّدة‭ ‬الهدف‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬ومنشآت‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬تقع‭ ‬‮«‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬والتي‭ ‬ينطلق‭ ‬منها‭ ‬تهديد‭ ‬فوري‭ ‬وحقيقي‭ ‬للبلدات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تحظى‭ ‬بإسناد‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬قوات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القتال‭ ‬جاريا‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬

ولاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬استدعاء‭ ‬أربعة‭ ‬ألوية‭ ‬احتياط‭ ‬إضافية‭ ‬الى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‭.

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في‭ ‬25‭ ‬سبتمبر،‭ ‬استدعى‭ ‬الجيش‭ ‬لواءين‭ ‬احتياطيين‭ ‬لإرسالهما‭ ‬إلى‭ ‬حدوده‭ ‬الشمالية‭. ‬ويضم‭ ‬لواء‭ ‬المشاة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عادة‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬ألفَي‭ ‬جندي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يضم‭ ‬لواء‭ ‬الدبابات‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬دبابة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنّ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أبلغ‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بشأن‭ ‬العمليات‭ ‬البريّة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬كتب‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام،‭ ‬‮«‬يدور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتكم‭ ‬الشخصية‭ ‬نطالبكم‭ ‬بعدم‭ ‬التحرك‭ ‬بالمركبات‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬دروعا‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نفى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬توغل‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وخوضها‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مقاتليه‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬محمّد‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬وزّعها‭ ‬إعلام‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الادعاءات‭ ‬الصهيونية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬هي‭ ‬ادعاءات‭ ‬كاذبة‭... ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬اشتباك‭ ‬بري‭ ‬مباشر‭ ‬بعد‭ ‬بين‭ ‬مجاهدي‭ ‬المقاومة‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬جهوزية‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬للمواجهة‭ ‬المباشرة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تتجرأ‭ ‬أو‭ ‬تحاول‭ ‬دخول‮»‬‭ ‬لبنان‭. ‬

كذلك،‭ ‬أشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توغل‭ ‬بريا‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬بعيد‭ ‬تحذير‭ ‬القوة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬عبور‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬لسيادة‭ ‬لبنان‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الأطراف‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬التصعيدية‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‮»‬‭. ‬

لاحقا،‭ ‬طلب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إخلاء‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬بلدة‭ ‬و«التوجه‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يتواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومنشآته‭ ‬ووسائله‭ ‬القتالية‭ ‬يعرض‭ ‬حياته‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬‮«‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ليز‭ ‬ثروسيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬المسلح‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬تصاعد،‭ ‬والعواقب‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬رهيبة‭ ‬أساسا‭ ‬ونخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬اسرائيلي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬للبنان‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬المعاناة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬دان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعا‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬‮«‬إضاعة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬روسيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬الصين‭ ‬أنّها‭ ‬ترفض‭ ‬‮«‬التعديات‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬