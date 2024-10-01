جولات ((ستارت أب بحرين)) تكرم فائزين جديدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، بدعم من صندوق العمل (تمكين)، مؤخرًا فعاليتها المرتقبة ضمن سلسلة «جولات ستارت أب بحرين» بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وبمشاركة سبع شركات ناشئة بحرينية.
وتضمنت الفعالية كلمة ملهمة حول ريادة الأعمال ألقاها عضو لجنة التحكيم السيد أيهم غانمي، شريك في truffl ventures ، كما شملت اللجنة عددا من الحُكّام الإقليميين والمحليين هم: السيد سام مارشانت، شريك في Inaugural ؛ والسيد فراس آل الصفوان مدير استثمار في مركز ريادة الأعمال أرامكو السعودية؛ والسيدة مال فيليبوفسكا مديرة المحفظة والمنصة في شركة Seedstars .
وقد ركزت هذه النسخة من الفعالية على قطاع الأغذية والمشروبات، وضمت سبع شركات ناشئة في هذا المجال منها: شركة ميوة، وهي شركة بحرينية تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية المتوازنة للأطفال والوجبات الخفيفة المصنوعة من الفواكه لجميع الأعمار؛ وشركة Loje Patisserie المتخصصة في صنع منتجات لذيذة تحتفظ بشكلها وبدون أي مواد كيميائية مضافة؛ وشركة جرار المتخصصة في صنع الأعشاب والتوابل والمنتجات الطبيعية القابلة للأكل؛ وريقهوة، وهي شركة ناشئة تشجع على الاستدامة من خلال إعادة تدوير مخلفات القهوة وتحويلها إلى فحم عالي الجودة؛ وشركة Grams & Cals وهي شركة تركز على صنع وجبات خفيفة تقدم تجربة لذيذة وصحية، ولديها مجموعة من الوجبات الخفيفة المصنوعة محليًا؛ وشركة ذا سالاد بار التي تقدم تجربة مخصصة تحول رغبات العميل إلى سلطات مبتكرة؛ و Jomon ، أول مصنع للألبان النباتية في البحرين يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الجبن النباتي، واللبنة وغيرها.
وبعد جلسة تقييم دقيقة لجميع الشركات، أعلنت اللجنة فوز شركة Grams & Cals بالمركز الأول، وشركة Loje Patisserie بالمركز الثاني. وتعليقاً على الفوز، عبر فراس الشويخ، أحد مؤسسي الشركة، عن سعادته بالفوز وامتنانه وشكره العميق لهذه الفرصة التي أتيحت لهم لعرض شركتهم الناشئة على مستوى وطني؛ حيث قال: «إن الفوز في هذه النسخة من جولات ستارت أب بحرين كان تجربة رائعة بكل معنى الكلمة! نحن ممتنون للغاية للدعم المتواصل الذي نحظى به من منظومة ريادة الأعمال في البحرين، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين، وبنك البحرين للتنمية. كما أسهم المعسكر التدريبي للبرنامج في تعزيز مهاراتنا ومدنا بالمعرفة اللازمة لعرض المشاريع وتحقيق النجاح في هذه الفعالية. تقدم جولات ستارت أب بحرين العديد من الفرص المميزة للشركات الناشئة مثلنا لتحقيق النمو والتطور والوصول إلى جمهور أكبر. هذا الفوز منحنا الدفعة التي نحتاج إليها للارتقاء بشركتنا وإشعال شغفنا أكثر، ونحن متحمسون لمواصلة الابتكار والنمو!».
MENAFN01102024000055011008ID1108737097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.