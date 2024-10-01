جولات ((ستارت أب بحرين)) تكرم فائزين جديدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬كلمة‭ ‬ملهمة‭ ‬حول‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ألقاها‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬السيد‭ ‬أيهم‭ ‬غانمي،‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬ truffl ‭ ‬ ventures ،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الحُكّام‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬هم‭: ‬السيد‭ ‬سام‭ ‬مارشانت،‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬ Inaugural ؛‭ ‬والسيد‭ ‬فراس‭ ‬آل‭ ‬الصفوان‭ ‬مدير‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية؛‭ ‬والسيدة‭ ‬مال‭ ‬فيليبوفسكا‭ ‬مديرة‭ ‬المحفظة‭ ‬والمنصة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Seedstars ‭.‬

وقد‭ ‬ركزت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات،‭ ‬وضمت‭ ‬سبع‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬منها‭: ‬شركة‭ ‬ميوة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية‭ ‬المتوازنة‭ ‬للأطفال‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬لجميع‭ ‬الأعمار؛‭ ‬وشركة‭ ‬ Loje ‭ ‬ Patisserie ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬منتجات‭ ‬لذيذة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بشكلها‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬مضافة؛‭ ‬وشركة‭ ‬جرار‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الأعشاب‭ ‬والتوابل‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبيعية‭ ‬القابلة‭ ‬للأكل؛‭ ‬وريقهوة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬مخلفات‭ ‬القهوة‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬فحم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة؛‭ ‬وشركة‭ ‬ Grams ‭ & ‬ Cals ‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬وجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬لذيذة‭ ‬وصحية،‭ ‬ولديها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬المصنوعة‭ ‬محليًا؛‭ ‬وشركة‭ ‬ذا‭ ‬سالاد‭ ‬بار‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬مخصصة‭ ‬تحول‭ ‬رغبات‭ ‬العميل‭ ‬إلى‭ ‬سلطات‭ ‬مبتكرة؛‭ ‬و Jomon ،‭ ‬أول‭ ‬مصنع‭ ‬للألبان‭ ‬النباتية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجبن‭ ‬النباتي،‭ ‬واللبنة‭ ‬وغيرها‭.‬

وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات،‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬ Grams ‭ & ‬ Cals ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وشركة‭ ‬ Loje ‭ ‬ Patisserie ‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬عبر‭ ‬فراس‭ ‬الشويخ،‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الشركة،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬وامتنانه‭ ‬وشكره‭ ‬العميق‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لهم‭ ‬لعرض‭ ‬شركتهم‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وطني؛‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬كان‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭! ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬للدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬نحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتمكين،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬للبرنامج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتنا‭ ‬ومدنا‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭. ‬تقدم‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المميزة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬مثلنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أكبر‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬منحنا‭ ‬الدفعة‭ ‬التي‭ ‬نحتاج‭ ‬إليها‭ ‬للارتقاء‭ ‬بشركتنا‭ ‬وإشعال‭ ‬شغفنا‭ ‬أكثر،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لمواصلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭!‬‮»‬‭.‬