وزيــر الـخـارجـيـة يتـرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبـارك للدراسات الدبلوماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، الذي عقد أمس بمقر الأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، هنأ وزير الخارجية أعضاء مجلس الأمناء وذلك بمناسبة صدور المرسوم رقم (80) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، معربًا عن شكره وتقديره لكافة أعضاء مجلس
الأمناء السابقين على ما قدموه من دعم ومساندة لكافة برامج أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.
وقد قدمت د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، خلال الاجتماع، إيجازًا حول تاريخ الأكاديمية واختصاصاتها، وأهم الإنجازات التي حققتها الأكاديمية وخططها المستقبلية لتعزيز وتدريب الكادر الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية.
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