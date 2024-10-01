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وزيــر الـخـارجـيـة يتـرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبـارك للدراسات الدبلوماسية

10/1/2024 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬80‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‮
‬الأمناء‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬لكافة‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬‮

وقد‭ ‬قدمت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬إيجازًا‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬الأكاديمية‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬وأهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتدريب‭ ‬الكادر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮
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