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الأعـلـى لـتـطـويـر الـتـعـليم والتدريب يناقش مستجدات تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب

10/1/2024 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬والخمسين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬ناقش‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭.‬

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