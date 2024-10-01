الأعـلـى لـتـطـويـر الـتـعـليم والتدريب يناقش مستجدات تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬ناقش‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭.‬