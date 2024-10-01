الأعـلـى لـتـطـويـر الـتـعـليم والتدريب يناقش مستجدات تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث والخمسين للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي أمس أن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب ناقش مستجدات تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب كما اطلع على تقرير حول أداء نظام التعليم والتدريب بمملكة البحرين للعام الأكاديمي 2023-2024، كما استعرض المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عددا من المبادرات التطويرية في المدارس الحكومية.
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