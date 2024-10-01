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إطلاق نار في تل أبيب يوقع عددا من الضحايا

10/1/2024 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬مسلحين‭ ‬فتحوا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬قرب‭ ‬أطراف‭ ‬يافا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مسلحين‭ ‬ينزلون‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬الخفيف‭ ‬ويفتحون‭ ‬النار‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لحقت‭ ‬بهم‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬تقريرا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬01‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمسعفين‭ ‬عالجوا‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬فاقدين‭ ‬للوعي‭.‬

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