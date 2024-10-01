إطلاق نار في تل أبيب يوقع عددا من الضحايا

إطلاق نار في تل أبيب يوقع عددا من الضحايا
التاريخ
10/1/2024 7:08:57 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القدس المحتلة
– (رويترز): قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحين فتحوا النار في تل أبيب قرب أطراف يافا أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسلحين ينزلون في محطة القطار الخفيف ويفتحون النار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أربعة أشخاص على الأقل لحقت بهم إصابات خطيرة. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا في الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش عن أشخاص أصيبوا بطلقات نارية. وأضافت أن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عددا من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، منهم من كانوا فاقدين للوعي.
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