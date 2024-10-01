((تمكين)) يطلق خيارات جديدة في برنامج دعم الأجور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن صندوق العمل (تمكين) تحديثات جديدة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تكثيف الجهود في دعم توظيف الكفاءات الوطنية وتقديم حلول إضافية تسهل على أصحاب الأعمال الاستفادة من برامج الصندوق. وتضمنت التحديثات التوسع في دعم التوظيف ليشمل مرشحي برنامج توظيف+ التابع لوزارة العمل، حيث تستطيع المؤسسات التي يتم توظيفهم فيها الحصول على دعم الأجور. وعلاوة على ذلك تم استحداث مسارات جديدة لدعم الأجور، حيث يمكن للمؤسسات الاختيار بين الاستفادة من المسارات الثلاث الموجودة.
والجدير بالذكر أن المسار الحالي للبرنامج الوطني للتوظيف يدعم الأجور لمؤسسات القطاع الخاص بهدف تشجيعها على توظيف الكوادر البحرينية، وذلك مدة ثلاث سنوات من خلال دعم 70 % من الأجر في السنة الأولى، و % 50 من الأجر في السنة الثانية، و % 30 من الأجر في السنة الثالثة. أما المسارات الجديدة المستحدثة ستكون بنسبة 50 % مدة ثلاث سنوات أو بنسبة 30 % مدة خمس سنوات.
وتعليقاً على ذلك أكدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) التزام تمكين بدعم توظيف البحرينيين من خلال تسهيل دخولهم سوق العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم، حيث قالت: «إن دعم توظيف الكفاءات البحرينية من أهم الأولويات في تمكين، حيث نعمل بشكل متواصل منذ التأسيس على تقديم برامج ومبادرات تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومن شأنها تعزيز الفرص الوظيفية للبحرينيين وذلك لتحقيق هدفنا الأسمى في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وتأتي هذه التحديثات للبرنامج الوطني للتوظيف استجابة لاحتياجات سوق العمل وخلق بيئة داعمة تعزز من فرص النمو والتطور للبحرينيين وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية».
يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج توظيف+ الأول من نوعه في المملكة في مطلع العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة قنوات التوظيف المتوافرة للبحرينيين وذلك من خلال تقديم خدمات مخصصة للباحثين عن عمل من المسجلين وغير المسجلين في وزارة العمل بما يتناسب مع مهاراتهم. وتشمل هذه الخدمات الإرشاد المهني ومطابقة الوظائف والمتابعة الدورية وذلك من أجل تمكين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عمل ملائمة ومستدامة. كما يشمل فتح المجال لمؤسسات القطاع الخاص لعرض الشواغر الوظيفية لديها من خلال برنامج توظيف+ للاستفادة من الدعم المقدم للمؤسسات في الحصول على الكفاءات المحلية. ويمكن للباحثين عن عمل البحرينيين التقديم على البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني Jobsplus . bh كما يمكن للمؤسسات ملء الاستمارة عبر الموقع نفسه لعرض الشواغر الوظيفية المتوافرة لديها.
كذلك يمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من البرنامج الوطني للتوظيف زيارة موقع تمكين لمعرفة المزيد حول البرنامج أو التقديم عبر بوابة تمكين الإلكترونية.
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