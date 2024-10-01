((تمكين)) يطلق خيارات جديدة في برنامج دعم الأجور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المسار‭ ‬الحالي‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬يدعم‭ ‬الأجور‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعها‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى،‭ ‬و ‭%‬ 50‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية،‭ ‬و ‭%‬ 30‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭. ‬أما‭ ‬المسارات‭ ‬الجديدة‭ ‬المستحدثة‭ ‬ستكون‭ ‬بنسبة‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬دخولهم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬الأسمى‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التحديثات‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬استجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أطلقت‭ ‬برنامج‭ ‬توظيف‭+ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬قنوات‭ ‬التوظيف‭ ‬المتوافرة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المسجلين‭ ‬وغير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مهاراتهم‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الإرشاد‭ ‬المهني‭ ‬ومطابقة‭ ‬الوظائف‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ملائمة‭ ‬ومستدامة‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لعرض‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬توظيف‭+ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭. ‬ويمكن‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬البحرينيين‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Jobsplus ‭.‬ bh ‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬لعرض‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭.‬

كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬تمكين‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬أو‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬تمكين‭ ‬الإلكترونية‭.‬