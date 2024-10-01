Wednesday, 02 October 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((تمكين)) يطلق خيارات جديدة في برنامج دعم الأجور

10/1/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬تحديثات‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬بهدف‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬إضافية‭ ‬تسهل‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الصندوق‭. ‬وتضمنت‭ ‬التحديثات‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ليشمل‭ ‬مرشحي‭ ‬برنامج‭ ‬توظيف‭+ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬تستطيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬فيها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬الأجور،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬الثلاث‭ ‬الموجودة‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المسار‭ ‬الحالي‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬يدعم‭ ‬الأجور‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعها‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى،‭ ‬و ‭%‬ 50‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية،‭ ‬و ‭%‬ 30‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭. ‬أما‭ ‬المسارات‭ ‬الجديدة‭ ‬المستحدثة‭ ‬ستكون‭ ‬بنسبة‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬دخولهم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬الأسمى‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التحديثات‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬استجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أطلقت‭ ‬برنامج‭ ‬توظيف‭+ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬قنوات‭ ‬التوظيف‭ ‬المتوافرة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المسجلين‭ ‬وغير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مهاراتهم‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الإرشاد‭ ‬المهني‭ ‬ومطابقة‭ ‬الوظائف‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ملائمة‭ ‬ومستدامة‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لعرض‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬توظيف‭+ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭. ‬ويمكن‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬البحرينيين‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Jobsplus ‭.‬ bh ‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬لعرض‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭.‬

كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬تمكين‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬أو‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬تمكين‭ ‬الإلكترونية‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث