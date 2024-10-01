تدشين حملة الحُر لمكافحة سرطان الثدي

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دراسة حديثة.. ارتفاع إصابة النساء في الخليج بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاما الماضية

دشن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬حملة‭ ‬الحُر‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والنقابة‭ ‬الحُرة‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬عوالي‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬اليوسف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬الشائعة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬لتقدم‭ ‬نوعياتها‭ ‬وطرق‭ ‬العلاج‭ ‬المتنوعة‭ ‬والحديثة‭.‬

ودعت‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬التقدم‭ ‬لإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬لمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬لدى‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬تتشافى‭ ‬وتكون‭ ‬فرص‭ ‬رجوع‭ ‬المرض‭ ‬متناهية‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لديهن‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬فتكون‭ ‬التحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬والعوائق‭ ‬وخيمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحصائيات‭ ‬العالمية‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬نساء‭ ‬تصاب‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬تشخص‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬سنوياً‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬الشربتي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬الأولية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬سنوياً‭ ‬بشهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬اللازم‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتسهيل‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لمتابعة‭ ‬أحدث‭ ‬البحوث‭ ‬والمستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬الممكنة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬توجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬كما‭ ‬سخرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتكثيف‭ ‬سبل‭ ‬الوقاية‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ ‬وتداعياته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬سليمة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬سونيا‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للصحة‭ ‬لجميع‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬وعالمياً‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أصيبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬امرأة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وسُجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬670‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬بسبب‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬تم‭ ‬شفاؤهن‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ألقت‭ ‬غادة‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬مسؤولة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬كلمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬يصيب‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬العمل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للدول‭. ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬نشرتها‭ ‬دورية‭ ‬علمية‭ ‬عالمية‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بمعدل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬خلال‭ ‬العشرين‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً،‭ ‬ولخصت‭ ‬الدراسة‭ ‬التوصيات‭ ‬أهمها‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجينات‭ ‬المسببة‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬الخليجيين‭ ‬ولذلك‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬كإحدى‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وهي‭ ‬العمال‭ ‬فتجد‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬والواجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نسهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكرم‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحملة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬التدشين،‭ ‬أقامت‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والنقابة‭ ‬الحُرة‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬لعاملات‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬حبيل‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬تكون‭ ‬حميدة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التفريق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭ ‬إلا‭ ‬بالكشف‭ ‬الطبي‭ ‬وعمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الرجال‭ ‬نادر‭ ‬الحدوث‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬الستين‭ ‬والسبعين‭ ‬عاماً،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الأعراض‭ ‬هي‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬الإبط‭ ‬أو‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬جلد‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬حلمته‭ ‬أو‭ ‬خروج‭ ‬إفرازات‭ ‬سائلة‭ ‬منه‭.‬