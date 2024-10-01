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تدشين حملة الحُر لمكافحة سرطان الثدي

10/1/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) امرأة بين كل 10 نساء عالميا تصاب بالمرض.. «200» حالة جديدة في البحرين سنويا

دراسة حديثة.. ارتفاع إصابة النساء في الخليج بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاما الماضية

دشن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬حملة‭ ‬الحُر‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والنقابة‭ ‬الحُرة‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬عوالي‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬اليوسف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬الشائعة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬لتقدم‭ ‬نوعياتها‭ ‬وطرق‭ ‬العلاج‭ ‬المتنوعة‭ ‬والحديثة‭.‬

ودعت‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬التقدم‭ ‬لإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬لمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬لدى‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬تتشافى‭ ‬وتكون‭ ‬فرص‭ ‬رجوع‭ ‬المرض‭ ‬متناهية‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لديهن‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬فتكون‭ ‬التحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬والعوائق‭ ‬وخيمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحصائيات‭ ‬العالمية‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬نساء‭ ‬تصاب‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬تشخص‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬سنوياً‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬الشربتي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬الأولية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬سنوياً‭ ‬بشهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬اللازم‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتسهيل‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لمتابعة‭ ‬أحدث‭ ‬البحوث‭ ‬والمستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬وسبل‭ ‬الوقاية‭ ‬الممكنة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬توجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬كما‭ ‬سخرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتكثيف‭ ‬سبل‭ ‬الوقاية‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ ‬وتداعياته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬سليمة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬سونيا‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للصحة‭ ‬لجميع‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬وعالمياً‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أصيبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬امرأة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وسُجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬670‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬بسبب‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬تم‭ ‬شفاؤهن‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ألقت‭ ‬غادة‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬مسؤولة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬كلمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬يصيب‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬العمل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للدول‭. ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬نشرتها‭ ‬دورية‭ ‬علمية‭ ‬عالمية‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بمعدل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬خلال‭ ‬العشرين‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً،‭ ‬ولخصت‭ ‬الدراسة‭ ‬التوصيات‭ ‬أهمها‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجينات‭ ‬المسببة‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬الخليجيين‭ ‬ولذلك‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬كإحدى‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وهي‭ ‬العمال‭ ‬فتجد‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬والواجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نسهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكرم‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحملة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬التدشين،‭ ‬أقامت‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والنقابة‭ ‬الحُرة‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬لعاملات‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬حبيل‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬تكون‭ ‬حميدة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التفريق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭ ‬إلا‭ ‬بالكشف‭ ‬الطبي‭ ‬وعمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الرجال‭ ‬نادر‭ ‬الحدوث‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬الستين‭ ‬والسبعين‭ ‬عاماً،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الأعراض‭ ‬هي‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬الإبط‭ ‬أو‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬جلد‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬حلمته‭ ‬أو‭ ‬خروج‭ ‬إفرازات‭ ‬سائلة‭ ‬منه‭.‬

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