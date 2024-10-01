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وزارة البلديات وموئل الأمم المتحدة يطلقان حملة ((بذور البحرين))

10/1/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدشين منصة إلكترونية وتقديم الشاحنة المتنقلة للجمهور

وزير البلديات لــ«أخبار الخليج»: 5 آلاف شتلة في المرحلة الأولى

تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬انطلقت‭ ‬حملة‭ ‬بذور‭ ‬البحرين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مدن‭ ‬خضراء‭ ‬ومستدامة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينفذه‭ ‬موئل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الفاو‭) ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬أنظمة‭ ‬حضرية‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬وبمشاركة‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الزراعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬تدشين‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وتقديم‭ ‬الشاحنة‭ ‬المتنقلة‭ ‬‮«‬البذور‭ ‬المتنقلة‮»‬‭ ‬للجمهور‭ ‬والتي‭ ‬تدعو‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التفاعلية،‭ ‬حيث‭ ‬بإمكانهم‭ ‬اقتراح‭ ‬مواقع‭ ‬جديدة‭ ‬لزراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬أحيائهم‭ ‬ومجتمعاتهم،‭ ‬وبدورها،‭ ‬ستقوم‭ ‬الشاحنة‭ ‬المتنقلة‭ ‬‮«‬البذور‭ ‬المتنقلة‮»‬‭ ‬بتوزيع‭ ‬الأشجار،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي،‭ ‬والتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬وأحياء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للأفراد‭ ‬المشاركة‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬وتحسين‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬


5‭ ‬آلاف‭ ‬شتلة‭ ‬

في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى

وأوضح‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬وأهدافها‭ ‬البيئية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬وتعد‭ ‬الفكرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬هي‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬التشجير‭.‬

وصرح‭ ‬الوزير‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬اليوم‭ ‬نبدأ‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬شتله‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ومع‭ ‬التفاعل‭ ‬سيتم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشتلات،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬المزروعات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬محب‭ ‬للزراعة‭ ‬والتشجير‭ ‬وهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعد‭ ‬نافذة‭ ‬لتوزيع‭ ‬البذور‭ ‬والشتلات‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬حديثه‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬فرصة‭ ‬لاختيار‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التشجير‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬تفاعل‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬بحيث‭ ‬انه‭ ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬متفاعل‭ ‬وهذه‭ ‬الحملة‭ ‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬عبر‭ ‬اختيار‭ ‬موقع‭ ‬الزراعة‭ ‬والمواقع‭ ‬الأكثر‭ ‬اقبالًا‭ ‬ورغبةً‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬زراعتها‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بذور‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬لأهمية‭ ‬التشجير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وبناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬المستدامة‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الى‭ ‬زراعة‭ ‬والاستدامة‭ ‬وتوسيع‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬يستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬أنظمة‭ ‬حضارية‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬جودة‭ ‬المساحة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ندعو‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الى‭ ‬المساهمة‭ ‬لتشكيل‭ ‬مجتمعات‭ ‬مستدامة‭ ‬وخضراء‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬وجهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لدور‭ ‬المملكة‭ ‬الرائد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسات‭ ‬وبرامج‭ ‬للتخضير‭ ‬والتشجير‭.‬


الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد

‭ ‬بجميع‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة

وأضافت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬بأن‭ ‬المبادرة‭ ‬بدأت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬دمتي‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021م‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬طريقة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الأفراد‭ ‬واليوم‭ ‬حملة‭ ‬بذور‭ ‬البحرين‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الأفراد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬ونتطلع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬هي‭ ‬طريقة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الافراد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجميع‭ ‬مناطقها‭ ‬لقيام‭ ‬الفرد‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬كما‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬بذور‭ ‬البحرين‭ ‬تعزز‭ ‬جهود‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ما‭ ‬يوائم‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتحسين‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭.‬

وأكدت‭ ‬دعم‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬لجميع‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الفاو‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتشجير‭.‬

تعاون‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬وجهاً‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الحضرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬الحملة‭ ‬بزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرناندا‭ ‬لوناردوني‭ ‬رئيسة‭ ‬موئل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬الأشجار‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد،‭ ‬مثل‭ ‬التظليل‭ ‬والتبريد‭ ‬وتقليل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وغيرها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬وأخضر‭ ‬لمناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ستساعد‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مدنية‭ ‬متوازنة‭ ‬وصحية‭ ‬تثري‭ ‬حياة‭ ‬السكان‭ ‬والنظم‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬برنامج‭ ‬موئل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬بذور‭ ‬التغيير‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

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