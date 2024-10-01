محافظ الشمالية يبحث مع مدير عام شرطة المحافظ أوجه التعاون

محافظ الشمالية يبحث مع مدير عام شرطة المحافظ أوجه التعاون
التاريخ
10/1/2024 7:08:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية مع العميد صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، بحضور العميد عبدالله معنطر نائب المحافظ.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق لتبني البرامج والمبادرات الاجتماعية بما يسهم في تحقيق المزيد من الشراكة الأمنية لتعزيز الأمن والسلم الأهلي والاستقرار في المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
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