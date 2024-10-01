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محافظ الشمالية يبحث مع مدير عام شرطة المحافظ أوجه التعاون

10/1/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬العميد‭ ‬صالح‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتبني‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الأمنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬

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