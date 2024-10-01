البحرين تحتضن النسخة الثالثة من مؤتمر الثورات الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بحضور‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ (‬مؤتمر‭ ‬الثروات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ – ‭ ‬عصر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭) ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭) ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬حيث‭ ‬تعقد‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬النسختين‭ ‬السابقتين‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬واللتين‭ ‬استضافتهما‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬المحفز‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬تنظيمه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تصاعد‭ ‬أعداد‭ ‬الأوراق‭ ‬المقدمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وأعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمختصين‭ ‬والباحثين‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬حضور‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬مشكورا‭ ‬إلى‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬جلساته‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬حكومية،‭ ‬واهتمام‭ ‬الوزير‭ ‬والفريق‭ ‬المعاون‭ ‬له‭ ‬بتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتشجيعه‭.‬

وأضاف‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬وبفضل‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تشكل‭ ‬موقعا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬تحتضن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭ ‬وتقدم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭.‬

وأوضح‭ ‬الحواج‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تنظم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومعامل‭ ‬التأثير‭ ‬العربي‭ ‬التابع‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬ومركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وكليتي‭ ‬بوكسل‭ ‬والكويت‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وكلية‭ ‬ليوا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وجامعتان‭ ‬فلسطينيتان‭ ‬هما‭ ‬النجاح‭ ‬الوطنية‭ ‬وجامعة‭ ‬بيرزيت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬بالزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬حيث‭ ‬ينحدر‭ ‬المتحدثون‭ ‬والمشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬53‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ويمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬جامعة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬بحثية‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬405‭ ‬أوراق‭ ‬بحثية‭ ‬مروا‭ ‬باختبارات‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬وانتخبت‭ ‬منها‭ ‬120‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تم‭ ‬قبولها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

وأضاف‭: ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬لطلابنا‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعونا‭ ‬الى‭ ‬الفخر،‭ ‬حيث‭ ‬نعتز‭ ‬بتميزهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬فمن‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬برامج‭ ‬الإدارة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والإعلام‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬