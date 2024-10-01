بتكليف من الملك.. وزير الديوان الملكي يتسلم تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي رفع إليه تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2023.
وعبّر وزير الديوان الملكي عن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وفقًا للمبادئ الحقوقية الواردة في ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى الصكوك والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وتناول التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود المؤسسة وأنشطتها المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات الدستورية، وفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، تقدم الدرازي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على رعايته الدائمة لحقوق الإنسان كإحدى الركائز الأساسية للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
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