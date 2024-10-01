بتكليف من الملك.. وزير الديوان الملكي يتسلم تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبّر‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمبادئ‭ ‬الحقوقية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصكوك‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬وأنشطتها‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الآراء‭ ‬الاستشارية‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الدستورية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للآليات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بإنشاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬تقدم‭ ‬الدرازي‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬الدائمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كإحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭. ‬