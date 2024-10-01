زوهو تتعاون مع إمضاء لتسهيل المعاملات غير الورقية

MENAFN - Asdaf News) أعلنت زوهو، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن تحقيق نمو بنسبة 40% في العائدات و31% في شبكة شركاء قنوات التسويق داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2023. كما كشفت عن توقيع شراكة استراتيجية مع إمضاء، مقدم خدمات التوقيع الرقمي الموثوق في المملكة، من أجل تمكين الاعتماد القانوني للمستندات الرقمية من خلال تطبيق زوهو ساين لتصبح قانونية وموثوقة وقابلة للنفاذ، ما يعزز من التجربة الرقمية للأعمال وتسهيل التعاملات غير الورقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساران بي باراماسيفام، المدير الإقليمي لدى زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:“تقدم السوق السعودية فرصة مميزة للشركات الراغبة بدفع عجلة الابتكار والنمو ضمن منظومة رقمية مزدهرة، وهو ما يتماشى مع التقدم الذي تحققه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030. ويأتي النمو الذي حققته زوهو خلال العام الماضي نتيجة لجهودنا الحثيثة لتقديم الحلول المحلية في مختلف الدول، حيث نواصل توطين منتجاتنا والاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات الحكومية، إلى جانب الاستمرار في تحسين خدماتنا المقدمة للشركات المحلية“.

التكامل مع شركة إمضاء

تهدف زوهو من خلال تعاونها مع إمضاء إلى دمج تطبيق زوهو ساين للتوقيع الالكتروني مع شهادات التوقيع الرقمي الموثوقة والخاصة بشركة إمضاء، مما يتيح للشركات السعودية توقيع وتنفيذ العقود والاتفاقيات وغيرها من الوثائق الأساسية بشكل قانوني نافذ وبأعلى درجة من الأمان والكفاءة.

وتتيح هذه الخطوة للشركات إمكانية توقيع المستندات بما يتوافق مع اللوائح المحلية والعالمية، وذلك من خلال الجمع بين السهولة التي تتميز بها واجهة الاستخدام في تطبيق زوهو ساين وتدابير الامتثال والأمان التي توفرها إمضاء، وهو ما يسرع آلية سير العمل والشراكات ويحسن الإنتاجية ويعزز نمو الشركات. ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة هامة للشركات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث يتيح لها إنجاز الأعمال دون الحاجة للتعاملات الورقية وإدارة العمليات بكفاءة وأمان. وتنسجم هذه الشراكة مع التزام زوهو بإرساء الحلول المحلية في مختلف الدول، كما تعكس التزامها بتلبية المتطلبات الخاصة بالسوق السعودية.

وأضاف باراماسيفام:“يشكل التعاون مع إمضاء مرحلة هامة تؤكد على التزام زوهو بتقديم خدمات أفضل للعملاء، حيث نواصل تمكين الشركات من تسريع مسيرة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال دمج خدمات التوقيع الرقمي الموثوقة من إمضاء ضمن تطبيق زوهو ساين. ويمكن للشركات التي تستخدم زوهو ساين الاستمتاع بتجربة سلسة دون أي تعاملات ورقية، وخفض تكاليف التشغيل والوقت اللازم لمعالجة الوثائق، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال فيما يتعلق بالمستندات الهامة“.

وأضاف الخربوش:“يسهم توفير خدمات التوقيع الرقمي الموثوقة الخاصة بنا ضمن حلول زوهو المبتكرة في تسهيل إدارة المستندات، فضلاً عن إعادة رسم ملامح مشهد الأعمال في المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدماً للعمل معاً من أجل تعزيز ثقافة التميز الرقمي، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والاستدامة والامتثال. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير اقتصاد يواكب متطلبات المستقبل بالاعتماد على التقنيات الرقمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030′′.

ويوفر تطبيق زوهو ساين مجموعة من المزايا المخصصة لتحسين إدارة الاتفاقيات؛ إلى جانب إدارة المستندات ومزايا التحقق من الهوية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تخزين غير محدود للمستندات والنماذج والوصول إليها من مكان واحد، فضلاً عن الإمكانات المعززة للتطبيق في توقيع وإرسال البريد لأكثر من جهة، مع خيارات توقيع قائمة على النموذج. وتوفر المنصة أعلى مستويات الأمان بفضل ميزة الختم الزمني المدعوم بتقنية البلوك تشين، كما تتيح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة المهام الدورية وتسهيل سير العمل. وتحرص الشركة على تعزيز مرونة استخدام المنصة من خلال توفيرها في ما يزيد على 50 تطبيق من زوهو وأطراف ثالثة.

نمو زوهو في المملكة العربية السعودية

تشكل المملكة العربية السعودية السوق الإقليمية الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو؛ وتشمل منتجات زوهو الأكثر مبيعاً في المملكة كُلاً من زوهو ون، وزوهو بوكس، وزوهو سي أر إم ، وزوهو وورك بلي ، وزوهو كرييتور . وأطلقت الشركة، في إطار مساعي التوطين الخاصة بها، مجموعة من المزايا التي تمتثل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن حل المحاسبة زوهو بوكس، بالإضافة إلى مزايا واجهة المستخدم باللغة العربية ضمن منتجاتها المميزة.

وأعلنت زوهو هذا العام عن افتتاح أول مركزي بيانات إقليميين في الرياض وجدة، في إطار التزامها بضمان خصوصية البيانات بما ينسجم مع قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية.