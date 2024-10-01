زوهو تتعاون مع إمضاء لتسهيل المعاملات غير الورقية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت زوهو، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن تحقيق نمو بنسبة 40% في العائدات و31% في شبكة شركاء قنوات التسويق داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2023. كما كشفت عن توقيع شراكة استراتيجية مع إمضاء، مقدم خدمات التوقيع الرقمي الموثوق في المملكة، من أجل تمكين الاعتماد القانوني للمستندات الرقمية من خلال تطبيق زوهو ساين لتصبح قانونية وموثوقة وقابلة للنفاذ، ما يعزز من التجربة الرقمية للأعمال وتسهيل التعاملات غير الورقية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساران بي باراماسيفام، المدير الإقليمي لدى زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:“تقدم السوق السعودية فرصة مميزة للشركات الراغبة بدفع عجلة الابتكار والنمو ضمن منظومة رقمية مزدهرة، وهو ما يتماشى مع التقدم الذي تحققه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030. ويأتي النمو الذي حققته زوهو خلال العام الماضي نتيجة لجهودنا الحثيثة لتقديم الحلول المحلية في مختلف الدول، حيث نواصل توطين منتجاتنا والاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات الحكومية، إلى جانب الاستمرار في تحسين خدماتنا المقدمة للشركات المحلية“.
التكامل مع شركة إمضاء
تهدف زوهو من خلال تعاونها مع إمضاء إلى دمج تطبيق زوهو ساين للتوقيع الالكتروني مع شهادات التوقيع الرقمي الموثوقة والخاصة بشركة إمضاء، مما يتيح للشركات السعودية توقيع وتنفيذ العقود والاتفاقيات وغيرها من الوثائق الأساسية بشكل قانوني نافذ وبأعلى درجة من الأمان والكفاءة.
وتتيح هذه الخطوة للشركات إمكانية توقيع المستندات بما يتوافق مع اللوائح المحلية والعالمية، وذلك من خلال الجمع بين السهولة التي تتميز بها واجهة الاستخدام في تطبيق زوهو ساين وتدابير الامتثال والأمان التي توفرها إمضاء، وهو ما يسرع آلية سير العمل والشراكات ويحسن الإنتاجية ويعزز نمو الشركات. ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة هامة للشركات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث يتيح لها إنجاز الأعمال دون الحاجة للتعاملات الورقية وإدارة العمليات بكفاءة وأمان. وتنسجم هذه الشراكة مع التزام زوهو بإرساء الحلول المحلية في مختلف الدول، كما تعكس التزامها بتلبية المتطلبات الخاصة بالسوق السعودية.
وأضاف باراماسيفام:“يشكل التعاون مع إمضاء مرحلة هامة تؤكد على التزام زوهو بتقديم خدمات أفضل للعملاء، حيث نواصل تمكين الشركات من تسريع مسيرة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال دمج خدمات التوقيع الرقمي الموثوقة من إمضاء ضمن تطبيق زوهو ساين. ويمكن للشركات التي تستخدم زوهو ساين الاستمتاع بتجربة سلسة دون أي تعاملات ورقية، وخفض تكاليف التشغيل والوقت اللازم لمعالجة الوثائق، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال فيما يتعلق بالمستندات الهامة“.
وأضاف الخربوش:“يسهم توفير خدمات التوقيع الرقمي الموثوقة الخاصة بنا ضمن حلول زوهو المبتكرة في تسهيل إدارة المستندات، فضلاً عن إعادة رسم ملامح مشهد الأعمال في المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدماً للعمل معاً من أجل تعزيز ثقافة التميز الرقمي، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والاستدامة والامتثال. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير اقتصاد يواكب متطلبات المستقبل بالاعتماد على التقنيات الرقمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030′′.
ويوفر تطبيق زوهو ساين مجموعة من المزايا المخصصة لتحسين إدارة الاتفاقيات؛ إلى جانب إدارة المستندات ومزايا التحقق من الهوية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تخزين غير محدود للمستندات والنماذج والوصول إليها من مكان واحد، فضلاً عن الإمكانات المعززة للتطبيق في توقيع وإرسال البريد لأكثر من جهة، مع خيارات توقيع قائمة على النموذج. وتوفر المنصة أعلى مستويات الأمان بفضل ميزة الختم الزمني المدعوم بتقنية البلوك تشين، كما تتيح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة المهام الدورية وتسهيل سير العمل. وتحرص الشركة على تعزيز مرونة استخدام المنصة من خلال توفيرها في ما يزيد على 50 تطبيق من زوهو وأطراف ثالثة.
نمو زوهو في المملكة العربية السعودية
تشكل المملكة العربية السعودية السوق الإقليمية الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو؛ وتشمل منتجات زوهو الأكثر مبيعاً في المملكة كُلاً من زوهو ون، وزوهو بوكس، وزوهو سي أر إم ، وزوهو وورك بلي ، وزوهو كرييتور . وأطلقت الشركة، في إطار مساعي التوطين الخاصة بها، مجموعة من المزايا التي تمتثل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن حل المحاسبة زوهو بوكس، بالإضافة إلى مزايا واجهة المستخدم باللغة العربية ضمن منتجاتها المميزة.
وأعلنت زوهو هذا العام عن افتتاح أول مركزي بيانات إقليميين في الرياض وجدة، في إطار التزامها بضمان خصوصية البيانات بما ينسجم مع قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية.
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