افتتاح معرض إنترسك السعودية بمشاركة 310 شركة عالمية

(MENAFN
- Asdaf News)
افتُتحت اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض“إنترسك السعودية”، بحضور معالي الأستاذ عالي بن محمد الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي واللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني السعودي وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
يقام إنترسك السعودية بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي ويعد المعرض التجاري الرائد في المملكة للأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكبر عدد من العارضين في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 310 عارض من أكثر من 32 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 17,000 زائر
وخلال جولته في المعرض، زار معالي الأستاذ عالي بن محمد الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي واللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني السعودي عدداً من منصات الشركات العارضة التي زاد عددها بنسبة 25% عن الدورة السابقة، كما زادت مساحة المعرض بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، ليغطي الآن مساحة إجمالية قدرها 23,000 متر مربع تتوزع على خمس صالات ومساحة خارجية متخصصة.
وستتم خلال المعرض الذي يستمر ليوم الخميس الثلاثين من ربيع الأول (الموافق للثالث من أكتوبر) مناقشة مواضيع حيوية تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن، ومخاطر الأمن السيبراني، والتقنيات الخضراء للوقاية من الحرائق، واستراتيجيات الاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية الحيوية.
كما ألقى اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني السعودي الكلمة الافتتاحية في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، مشدداً على دور المديرية في توظيف أحدث التقنيات لسلامة المملكة من خلال إجراءات التوعية الوقائية لبناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر.
شملت المواضيع التي تم مناقشتها في اليوم الافتتاحي للقمة جلسة بعنوان“كود السعودية للحماية من الحرائق” قدمها المهندس محمد الصباغ من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، وجلسة بعنوان“تعزيز الوعي والاستعداد للحماية من الحرائق” قدمها العقيد عبد الله الشهراني من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إضافة إلى فعالية التقنيات المستخدمة في الكشف عن الحرائق قدمها مساعد المفوض ريان أونغ من قوة الدفاع المدني السنغافوري.
وعُقدت جلسات نقاشية، ركزت على قضايا مهمة منها“من وقوع الأزمة إلى استعادة الاوضاع الطبيعية: استراتيجيات لإدارة فعالة بعد الحوادث”، حيث ناقش الخبراء نيل أودين، رئيس فريق الإطفاء في المجلس الوطني لقادة فرق الإطفاء في المملكة المتحدة، وجمال الغامدي، مدير السلامة الصناعية في شركة صدارة للكيميائيات، وفهد الحسن، مدير الحماية من الحرائق والطوارئ في معادن، المراحل المهمة بعد وقوع الحريق، مع التركيز على أفضل الممارسات والاساليب المبتكرة للتعافي بعد الحوادث.
كما شهد اليوم الأول للمعرض أيضاً افتتاح قمة مستقبل الأمن والسلامة حيث تضمنت مجموعة من العروض التقديمية، وألقى سعادة مساعد محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي لشؤون الهندسية والتراخيص المهندس إبراهيم بن عبد القادر آل أبوعيسى الكلمة الرئيسية في القمة ثمن فيها اهمية اقامة هذه المعارض واللقاءات موضحاً بها دور الهيئة الرئيس والهام في تنظيم مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق. لتنطلق عقبها أعمال القمة بجلسات متعددة منها:“خارطة الطريق لمسيرة مهنية ناجحة في الأمن” التي قدمها مشعل الجهني، اختصاصي العمليات الأمنية في أرامكو السعودية؛ و”الطائرات المسيّرة – طليعة أساليب الأمن الحديث” قدمها سكوت هندرسون، المدير العام لمركز الطائرات المسيّرة؛ و”تقييم مخاطر التهديدات – الكشف عنها والاستجابة لها والوقاية منها” قدمها عبد اللطيف البوعلي، رئيس التدقيق الداخلي في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.
وفي تعليقها على أهمية المعرض، قالت ريهام صديق، مديرة معرض إنترسك السعودية في ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة):“خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ستكون المملكة العربية السعودية في مركز الاهتمام لتوفير التوجيه لبناء مستقبل أكثر أمناً.” وأضافت:“لقد جمعنا العديد من قادة الفكر في القطاع لتقديم مجموعة من الجلسات المبتكرة والمثيرة التي تهدف إلى تسهيل النقاشات المتعمقة تتناول أبرز التحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الأمن والسلامة”.
ومن جانبه قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة):“مع توقع حضور أكثر من 17,000 زائر على مدار أيام المعرض الثلاثة، يؤكد معرض إنترسك السعودية مكانته كمنصة عالمية لسوق الأمن للتواصل ومناقشة أحدث التوجهات وإبرام الصفقات التجارية.”
ويغطي إنترسك السعودية 2024 خمس فئات من المنتجات هي: الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة.
يُقام المعرض بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي. ويتم تنظيمه من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض. ويمكن للمهتمين حضور فعالياته من خلال التسجيل عبر الرابط
MENAFN01102024007116015312ID1108736634