افتتاح معرض إنترسك السعودية بمشاركة 310 شركة عالمية

MENAFN - Asdaf News) افتُتحت اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض“إنترسك السعودية”، بحضور معالي الأستاذ عالي بن محمد الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي واللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني السعودي وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يقام إنترسك السعودية بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي ويعد المعرض التجاري الرائد في المملكة للأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكبر عدد من العارضين في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 310 عارض من أكثر من 32 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 17,000 زائر

وخلال جولته في المعرض، زار معالي الأستاذ عالي بن محمد الزهراني، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي واللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني السعودي عدداً من منصات الشركات العارضة التي زاد عددها بنسبة 25% عن الدورة السابقة، كما زادت مساحة المعرض بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، ليغطي الآن مساحة إجمالية قدرها 23,000 متر مربع تتوزع على خمس صالات ومساحة خارجية متخصصة.

وستتم خلال المعرض الذي يستمر ليوم الخميس الثلاثين من ربيع الأول (الموافق للثالث من أكتوبر) مناقشة مواضيع حيوية تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن، ومخاطر الأمن السيبراني، والتقنيات الخضراء للوقاية من الحرائق، واستراتيجيات الاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية الحيوية.

كما ألقى اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني السعودي الكلمة الافتتاحية في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، مشدداً على دور المديرية في توظيف أحدث التقنيات لسلامة المملكة من خلال إجراءات التوعية الوقائية لبناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر.

شملت المواضيع التي تم مناقشتها في اليوم الافتتاحي للقمة جلسة بعنوان“كود السعودية للحماية من الحرائق” قدمها المهندس محمد الصباغ من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، وجلسة بعنوان“تعزيز الوعي والاستعداد للحماية من الحرائق” قدمها العقيد عبد الله الشهراني من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إضافة إلى فعالية التقنيات المستخدمة في الكشف عن الحرائق قدمها مساعد المفوض ريان أونغ من قوة الدفاع المدني السنغافوري.

وعُقدت جلسات نقاشية، ركزت على قضايا مهمة منها“من وقوع الأزمة إلى استعادة الاوضاع الطبيعية: استراتيجيات لإدارة فعالة بعد الحوادث”، حيث ناقش الخبراء نيل أودين، رئيس فريق الإطفاء في المجلس الوطني لقادة فرق الإطفاء في المملكة المتحدة، وجمال الغامدي، مدير السلامة الصناعية في شركة صدارة للكيميائيات، وفهد الحسن، مدير الحماية من الحرائق والطوارئ في معادن، المراحل المهمة بعد وقوع الحريق، مع التركيز على أفضل الممارسات والاساليب المبتكرة للتعافي بعد الحوادث.

كما شهد اليوم الأول للمعرض أيضاً افتتاح قمة مستقبل الأمن والسلامة حيث تضمنت مجموعة من العروض التقديمية، وألقى سعادة مساعد محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي لشؤون الهندسية والتراخيص المهندس إبراهيم بن عبد القادر آل أبوعيسى الكلمة الرئيسية في القمة ثمن فيها اهمية اقامة هذه المعارض واللقاءات موضحاً بها دور الهيئة الرئيس والهام في تنظيم مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق. لتنطلق عقبها أعمال القمة بجلسات متعددة منها:“خارطة الطريق لمسيرة مهنية ناجحة في الأمن” التي قدمها مشعل الجهني، اختصاصي العمليات الأمنية في أرامكو السعودية؛ و”الطائرات المسيّرة – طليعة أساليب الأمن الحديث” قدمها سكوت هندرسون، المدير العام لمركز الطائرات المسيّرة؛ و”تقييم مخاطر التهديدات – الكشف عنها والاستجابة لها والوقاية منها” قدمها عبد اللطيف البوعلي، رئيس التدقيق الداخلي في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

وفي تعليقها على أهمية المعرض، قالت ريهام صديق، مديرة معرض إنترسك السعودية في ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة):“خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ستكون المملكة العربية السعودية في مركز الاهتمام لتوفير التوجيه لبناء مستقبل أكثر أمناً.” وأضافت:“لقد جمعنا العديد من قادة الفكر في القطاع لتقديم مجموعة من الجلسات المبتكرة والمثيرة التي تهدف إلى تسهيل النقاشات المتعمقة تتناول أبرز التحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الأمن والسلامة”.

ومن جانبه قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة):“مع توقع حضور أكثر من 17,000 زائر على مدار أيام المعرض الثلاثة، يؤكد معرض إنترسك السعودية مكانته كمنصة عالمية لسوق الأمن للتواصل ومناقشة أحدث التوجهات وإبرام الصفقات التجارية.”

ويغطي إنترسك السعودية 2024 خمس فئات من المنتجات هي: الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة.

يُقام المعرض بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي. ويتم تنظيمه من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض. ويمكن للمهتمين حضور فعالياته من خلال التسجيل عبر الرابط