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القوات المسلحة الأردنية تهيب بالمواطنين البقاء في منازلهم

10/1/2024 3:13:17 PM
(MENAFN- Amman Net) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

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