مقتل 8 إسرائيليين بإطلاق نار في يافا

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ قتل 6 إسرائيليين وأصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار وطعن نفذت في مدينة يافا، مساء اليوم، الثلاثاء، فيما استشهد شخصان يُعتقد أنهما نفذا الهجوم؛ وذكرت تقارير إسرائيلية إنهما من سكان منطقة الخليل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت في موقعين، من ضمنهما محطة القطار الخفيف في 'شديروت يروشاليم' في يافا وكنيس في شارع غزة في تل أبيب.

وتبين لاحقا أن الكنيس في شارع غزة لم يشهد إطلاق نار، وإنما تم بعض المصابين إليه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه "التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين أطلقا النار باتجاه القطار الخفيف، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في الموقع. تم تحييد المسلحين على يد قوات الأمن وعدد من المدنيين".

وأضافت الشرطة أنها "تعاملت مع الحادث وسط إطلاق صواريخ"، في إطار الهجوم الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل. ودعت الشرطة المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والإبلاغ عن أي شخص مشبوه".

وفي بيان لاحق، قالت الشرطة إن "عملية الطعن وإطلاق النار أسفرت حتى هذه اللحظة عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة". وقالت إن المنفذين "شرعا بتنفيذ العملية في القطار الخفيف واستمرا سيرًا على الأقدام".

وأضافت أنه "تم تحييدهما بواسطة أفراد أمن ومدنيين كانوا في المكان باستخدام أسلحة شخصية".

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "في ظل الوضع الأمني، اتفقت مساء اليوم مع المفتش العام للشرطة، نشر 13 ألف متطوع من وحدات الطوارئ بشكل فوري في جميع أنحاء إسرائيل".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "سأطالب الآن في اجتماع الكابينت بأن تُرحّل عائلات المخربين من الخليل اللذين نفذا الهجوم الصعب في يافا الليلة إلى غزة، وأن تُهدم منازلهم لتصبح أكوامًا من الخراب".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المنفذَين هما عناصران من حركة حماس يسكنان من منطقة الخليل، وذكرت إذاعة الجيش أن المنفذين هما: محمد خلف ساهر رجب وحسن محمد حسن التميمي.

وقال المفوض العام للشرطة، من موقع العملية: "نتعامل مع حادث صعب. لم يكن لدينا أي معلومات مسبقة عن الهجوم. نحن نعرف هوية المنفذين ونعالج القضية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وقال قائد منطقة تل أبيب: "صعد المنفذان إلى القطار، نفذا إطلاق النار داخل القطار، ثم خرجا وأطلقا النار مجددًا في الشارع. وقد تم تحييد المنفذين من قبل حراس القطار ووحدة الاستجابة السريعة التابعة للبلدية والشرطة".

كما وصل بن غفير إلى موقع العملية، وقال على خلفية مزاعم إسرائيلية تفيد بأن المنفذين قدما من مسجد في الخليل: "إذا تبيّن بالفعل وجود صلة بين الهجوم والمسجد، فيجب إغلاقه وتدميره. يجب التحقق من ذلك. لن نتسرع باتخاذ القرار".