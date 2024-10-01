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حالة وفاة في أريحا وأضرار مادية بعدة مناطق جراء سقوط صواريخ وشظايا

10/1/2024 3:13:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات /PNN/ أفاد الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن يبلغ من العمر 38 عاما، نتيجة سقوط صاروخ في مدينة أريحا.

وأضاف، في بيان له، أنه تعامل مع عدد من الحرائق في محافظة الخليل، كما اتخذ مجموعة إجراءات احترازية بالتعاون مع فرق هندسة المتفجرات في الشرطة للتخلص من بعض المقذوفات والشظايا التي سقطت في عدد من المناطق، في كل من: جنين، وقلقيلية، وطوباس، والخليل.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين عدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها على أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني 102، الإسعاف 101، الشرطة 100.

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