حالة وفاة في أريحا وأضرار مادية بعدة مناطق جراء سقوط صواريخ وشظايا

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات /PNN/ أفاد الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن يبلغ من العمر 38 عاما، نتيجة سقوط صاروخ في مدينة أريحا.
وأضاف، في بيان له، أنه تعامل مع عدد من الحرائق في محافظة الخليل، كما اتخذ مجموعة إجراءات احترازية بالتعاون مع فرق هندسة المتفجرات في الشرطة للتخلص من بعض المقذوفات والشظايا التي سقطت في عدد من المناطق، في كل من: جنين، وقلقيلية، وطوباس، والخليل.
وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين عدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها على أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني 102، الإسعاف 101، الشرطة 100.
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