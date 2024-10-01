استحواذ جديد.. (LVMH) تعزز إميراطوريتها الإعلامية

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتقلت ملكية مجلة "باري ماتش" الفرنسية الشهيرة، الثلاثاء، من رجل الأعمال المحافظ فنسان بولوريه إلى الملياردير برنار أرنو، صاحب مجموعة "إل في إم إتش" للمنتجات الفاخرة، في بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

وتشكّل "باري ماتش" التي تصدر منذ 75 عاما إحدى أبرز المطبوعات في مجال التصوير الصحافي، وتتخذ منذ زمن بعيد شعار

"وزن الكلمات، صدمة الصور"، وتجمع في طيّاتها التقارير المصوّرة الكبرى عن الحروب مثلا، وتلك التي تتناول الحياة الخاصة للنجوم والسياسيين ولا يزال حجم مبيع المجلة يبلغ أكثر من 440 ألف نسخة كل أسبوع.

ولم تشأ مجموعة "إل في إم إتش" التي تضم علامات تجارية عدة منها "غيرلان"

و"ديور" و"شوميه" و"بيرلوتي"، وصحيفتين يوميتين هما "لو باريزيان" و"ليزيكو" Les Échos الاقتصادية، إعطاء تفاصيل عن خططها المستقبلية للمجلة. إلا أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "لو باريزيان"-"ليزيكو" بيار لويت أكد في سبتمبر الماضي لصحيفة "لوفيغارو" اليومية أن إدارة

"باري ماتش " ستكون منفصلة عن مجموعة

"لو باريزيان ليزيكو". وأضاف "سيكون لها كيان قانوني مختلف واستقلالية حقيقية، بينما تستفيد إعلانيا وتوزيعيا".

وكانت ملكية مجموعة "لاغاردير" قد انتقلت في نهاية 2023 إلى مجموعة "فيفندي" التي تضم "كانال" و"بريسما ميديا" و"غايم لوفت" و"هافاس" ويرأسها فنسان بولوريه، المتهم بالتدخل مرات عدة في السنوات الأخيرة في الخط التحريري للمجلة الأسبوعية.

وقال أرنو لاغاردير، الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تحمل اسمه، في أبريل الماضي، إن بيع المجلة "محزن قليلا"، لكنّه "عرض لا يمكن تجاهله".