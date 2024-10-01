لسد الشهية .. 4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم

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- Khaberni) خبرني - هل تبحث عن مشروب يساعدك على كبح شهيتك؟ هناك أنواع من الشاي قد تكون فعالة في تقليل الشعور بالجوع لساعات طويلة، مما يساهم في إنقاص الوزن. فيما يلي، نستعرض أفضل أنواع الشاي لمنع الجوع.
أفضل أنواع الشاي للشعور بالشبع شاي النعناع: شاي النعناع يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لأنه يعمل على كبح الشهية، بالإضافة إلى تحسين الهضم وتخفيف انتفاخ البطن.
شاي الزنجبيل: في دراسة صغيرة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون شاي الزنجبيل يتناولون كمية أقل من الطعام، وذلك بفضل قدرته الكبيرة على زيادة الشعور بالشبع.
الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يزيد من الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في السيطرة على الشهية المفتوحة، بالإضافة إلى دوره في تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة.
شاي الشمر: شاي الشمر يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل قدرته على قمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل.
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