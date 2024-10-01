لسد الشهية .. 4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تبحث عن مشروب يساعدك على كبح شهيتك؟ هناك أنواع من الشاي قد تكون فعالة في تقليل الشعور بالجوع لساعات طويلة، مما يساهم في إنقاص الوزن. فيما يلي، نستعرض أفضل أنواع الشاي لمنع الجوع.

أفضل أنواع الشاي للشعور بالشبع شاي النعناع: شاي النعناع يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لأنه يعمل على كبح الشهية، بالإضافة إلى تحسين الهضم وتخفيف انتفاخ البطن.

شاي الزنجبيل: في دراسة صغيرة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون شاي الزنجبيل يتناولون كمية أقل من الطعام، وذلك بفضل قدرته الكبيرة على زيادة الشعور بالشبع.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يزيد من الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في السيطرة على الشهية المفتوحة، بالإضافة إلى دوره في تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة.

شاي الشمر: شاي الشمر يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل قدرته على قمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل.