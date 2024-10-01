الداخلية : اصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا لأجسام في محافظات مختلفة

الداخلية : اصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا لأجسام في محافظات مختلفة
التاريخ
10/1/2024 3:08:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا ) - أعلنت وزارة الداخلية عن سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة، تشمل العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا، والكرك، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين.
وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستقوم بتزويد المواطنين بالتفاصيل أولاً بأول.
--(بترا )
ل م / ع ط
01/10/2024 21:35:21
MENAFN01102024000117011021ID1108736495
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