الداخلية : اصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا لأجسام في محافظات مختلفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا ) - أعلنت وزارة الداخلية عن سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة، تشمل العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا، والكرك، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين.

وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستقوم بتزويد المواطنين بالتفاصيل أولاً بأول.

--(بترا )

ل م / ع ط

01/10/2024 21:35:21