Wednesday, 02 October 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية : اصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا لأجسام في محافظات مختلفة

10/1/2024 3:08:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا ) - أعلنت وزارة الداخلية عن سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة، تشمل العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا، والكرك، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين.
وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستقوم بتزويد المواطنين بالتفاصيل أولاً بأول.
--(بترا )
ل م / ع ط
01/10/2024 21:35:21

MENAFN01102024000117011021ID1108736495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث