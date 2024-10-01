بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي

عمان الأول من تشرين الأول ( بترا )- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. --(بترا ) ع ط 01/10/2024 20:12:13

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