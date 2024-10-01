إيران تطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل والبنتاغون دفاعاتنا شاركت في صد الهجوم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جميع الإسرائيليين في الملاجئ ..وبايدن:يوجه بتقديم المساعدة لتل أبيب بوجه الهجوم الإيراني
إيران : الهجوم دفعة أولى ومن المحتمل أن تكون هناك دفعات أخرى
الحرس الثوري : ضربنا أهدافا عسكرية إسرائيلية مهمة بعشرات الصواريخ
الجيش الاسرائيلي : الدفاع ضد الهجمات لن يكون 100%
البيت الأبيض يحذّر طهران: أي هجوم مباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة
الجيش الإسرائيلي يعلن شن "غارة دقيقة" على الضاحية الجنوبية في بيروت
إطلاق نار وإصابات في هجوم نفذه فلسطيني بتل أبيب
الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تطلقان نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان ب 426 مليون دولار لإغاثة المتضررين
العراق يطلب عقد اجتماع طارئ لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان
دخلت المنطقة منعطفا خطيرا، مع شن ايران هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد ساعات على اطلاقها هجوما بريا على جنوب لبنان.
ودوت صافرات الانذار في مختلف انحاء اسرائيل. وقال الجيش الاسرائيلي ان جميع الاسرائيليين لجأوا الى الملاجئ.
وأفادت تقارير بأن نحو 250 صاروخا على الأقل أطلقت من إيران تجاه إسرائيل، فيما اعلن البيت الابيض أن الرئيس جو بايدن دعا لاجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة هجوم إيران، وتحدثت وسائل اعلام عن اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية
في
سماء
حيفا.
ونقل التلفزيون الإيراني، عن الحرس الثوري تأكيده إطلاق "الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة". وقال : بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ.
وقال التلفزيون ان الهجوم بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل هو الموجة الأولى، ومن المحتمل أن تكون هناك
دفعات
أخرى.
ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن الدفاعات الأميركية منخرطة في صد هجوم إيران
على
إسرائيل.
وشوهدت الصواريخ الايرانية تمر فوق العاصمة الاردنية عمان، كما رصدت تسجيلات مصورة مشاهد للصواريخ الإيرانية في سماء أصفهان لحظة انطلاقها
باتجاه
إسرائيل.
وقال بايدن إنه وجه بتقديم المساعدة لإسرائيل في مواجهة هجمات إيران، فيما تحدثت تقارير اعلامية عن اصابة مبان في عدة مدن اسرائيلية. وقالت التقارير انه تم استهداف محطة الغاز قبالة
ساحل
قطاع
غزة.
وإزاء هذه التطورات اعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.
وأعلن المتحدثباسم الجيش الاسرائيلي أن "الدفاع ضد الهجمات لن يكون 100%"، هذا، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في "البنتاغون" أن حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" ستصل للبحر المتوسط بغضون أيام. وأضافت "لاحظنا خلال اليوم الماضي استعدادا متزايدا ونقل إيران منصات إطلاق صواريخ"
بحسب
المسؤول.
وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن سقوط نحو 10 اصابات على الأقل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله ان التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار ناجم عن هجوم
نفذه
فلسطيني.
ورغم تأكيد الجيش الاسرائيلي أنه لا يهدف الى غزو لبنان، أعلن أن جنوده دخلوا الجنوب في إطار عملية "برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف" ضد "أهداف ومنشآت" لحزب الله. وطلب من سكان حوالي ثلاثين قرية في الجنوب إخلاء بيوتهم "فورا"، محذرا من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية.
كما قال جيش الاحتلال انه نفذ "غارة دقيقة" في بيروت. وقالت تقارير اعلامية ان الغارة وقعت في منطقة الجناح قرب الضاحية الجنوبية لبيروت. وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تخرج من إحدى الشقق
في
المنطقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي". وقال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل، وتزامنت تلك التطورات مع إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات في محيط حيفا وعكا ونهاريا ومناطق في الجليل الأعلى.
في هذه الأثناء، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أمس نداء إنسانيا عاجلا لدعم لبنان بقيمة 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم نحو مليون شخص متضرر من تصعيد الاحتلال الاسرائيلي. ودعا ميقاتي المجتمع الدولي الى العمل الفوري "لزيادة الدعم وتقديم المساعدات الإنسانية واستخدام نفوذه لوضع حد للعنف".
وتبنى رئيس مجلس النواب نبيه بري النداء الذي وجهه ميقاتي وطالب بدوره الأمم المتحدة «بإنشاء جسر جوي لإيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار المفروض إسرائيليا على لبنان».
وأعلنت جامعة الدول العربية ان العراق طلب رسميا عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تفاقم الأوضاع
في
لبنان.
الأردن يغلق أجواءه ودوي انفجارات ناجمة عن اعتراض صواريخ ومسيرات ايرانية
وكالات : أفادت تقارير اعلامية بدوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية اطلقتها طهران على اسرائيل.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول أنه تم " إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين الى البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".
وقالت ان هيئة تنظيم الطيران المدني اعلنت اغلاق اجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية و المغادرة و العابرة
للمملكة.
إسرائيل تبدأ توغلاً برياً "محدوداً" في لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق بالجنوب
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