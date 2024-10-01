إيران تطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل والبنتاغون دفاعاتنا شاركت في صد الهجوم



جميع الإسرائيليين في الملاجئ ..وبايدن:يوجه بتقديم المساعدة لتل أبيب بوجه الهجوم الإيراني



إيران : الهجوم دفعة أولى ومن المحتمل أن تكون هناك دفعات أخرى



الحرس الثوري : ضربنا أهدافا عسكرية إسرائيلية مهمة بعشرات الصواريخ

الجيش الاسرائيلي : الدفاع ضد الهجمات لن يكون 100%



البيت الأبيض يحذّر طهران: أي هجوم مباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة



الجيش الإسرائيلي يعلن شن "غارة دقيقة" على الضاحية الجنوبية في بيروت

إطلاق نار وإصابات في هجوم نفذه فلسطيني بتل أبيب



الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تطلقان نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان ب 426 مليون دولار لإغاثة المتضررين العراق يطلب عقد اجتماع طارئ لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان





دخلت المنطقة منعطفا خطيرا، مع شن ايران هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد ساعات على اطلاقها هجوما بريا على جنوب لبنان.

ودوت صافرات الانذار في مختلف انحاء اسرائيل. وقال الجيش الاسرائيلي ان جميع الاسرائيليين لجأوا الى الملاجئ.

وأفادت تقارير بأن نحو 250 صاروخا على الأقل أطلقت من إيران تجاه إسرائيل، فيما اعلن البيت الابيض أن الرئيس جو بايدن دعا لاجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة هجوم إيران، وتحدثت وسائل اعلام عن اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية

في

سماء

حيفا.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن الحرس الثوري تأكيده إطلاق "الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة". وقال : بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ.

وقال التلفزيون ان الهجوم بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل هو الموجة الأولى، ومن المحتمل أن تكون هناك

دفعات

أخرى.

ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن الدفاعات الأميركية منخرطة في صد هجوم إيران

على

إسرائيل.

وشوهدت الصواريخ الايرانية تمر فوق العاصمة الاردنية عمان، كما رصدت تسجيلات مصورة مشاهد للصواريخ الإيرانية في سماء أصفهان لحظة انطلاقها

باتجاه

إسرائيل.

وقال بايدن إنه وجه بتقديم المساعدة لإسرائيل في مواجهة هجمات إيران، فيما تحدثت تقارير اعلامية عن اصابة مبان في عدة مدن اسرائيلية. وقالت التقارير انه تم استهداف محطة الغاز قبالة

ساحل

قطاع

غزة.

وإزاء هذه التطورات اعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وأعلن المتحدثباسم الجيش الاسرائيلي أن "الدفاع ضد الهجمات لن يكون 100%"، هذا، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في "البنتاغون" أن حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" ستصل للبحر المتوسط بغضون أيام. وأضافت "لاحظنا خلال اليوم الماضي استعدادا متزايدا ونقل إيران منصات إطلاق صواريخ"

بحسب

المسؤول.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن سقوط نحو 10 اصابات على الأقل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله ان التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار ناجم عن هجوم

نفذه

فلسطيني.



ورغم تأكيد الجيش الاسرائيلي أنه لا يهدف الى غزو لبنان، أعلن أن جنوده دخلوا الجنوب في إطار عملية "برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف" ضد "أهداف ومنشآت" لحزب الله. وطلب من سكان حوالي ثلاثين قرية في الجنوب إخلاء بيوتهم "فورا"، محذرا من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية.

كما قال جيش الاحتلال انه نفذ "غارة دقيقة" في بيروت. وقالت تقارير اعلامية ان الغارة وقعت في منطقة الجناح قرب الضاحية الجنوبية لبيروت. وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تخرج من إحدى الشقق

في

المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي". وقال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل، وتزامنت تلك التطورات مع إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات في محيط حيفا وعكا ونهاريا ومناطق في الجليل الأعلى.

في هذه الأثناء، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أمس نداء إنسانيا عاجلا لدعم لبنان بقيمة 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم نحو مليون شخص متضرر من تصعيد الاحتلال الاسرائيلي. ودعا ميقاتي المجتمع الدولي الى العمل الفوري "لزيادة الدعم وتقديم المساعدات الإنسانية واستخدام نفوذه لوضع حد للعنف".

وتبنى رئيس مجلس النواب نبيه بري النداء الذي وجهه ميقاتي وطالب بدوره الأمم المتحدة «بإنشاء جسر جوي لإيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار المفروض إسرائيليا على لبنان».

وأعلنت جامعة الدول العربية ان العراق طلب رسميا عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تفاقم الأوضاع

في

لبنان.

الأردن يغلق أجواءه ودوي انفجارات ناجمة عن اعتراض صواريخ ومسيرات ايرانية

وكالات : أفادت تقارير اعلامية بدوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية اطلقتها طهران على اسرائيل.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول أنه تم " إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين الى البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

وقالت ان هيئة تنظيم الطيران المدني اعلنت اغلاق اجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية و المغادرة و العابرة

للمملكة.





إسرائيل تبدأ توغلاً برياً "محدوداً" في لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق بالجنوب



