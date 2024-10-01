موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
التاريخ
10/1/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد وغنهاء خدمات آخرين.
تاليا الاسماء
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