قتل 8 اسرائيليين في عملية اطلاق نار بمدينة (يافا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 1 - 10 (كونا) -- قتل ثمانية إسرائيليين اليوم الثلاثاء في عملية مسلحة نفذها مسلحان فلسطينيان في مدينة (يافا) داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية عن شرطة الاحتلال القول إن "ثمانية اسرائيليين قتلوا واصيب تسعة اخرون في العملية التي وقعت في يافا".
وقالت شرطة الاحتلال إن التحقيقات الاولية تشير الى ان المسلحين اطلقا النار باتجاه القطار الخفيف ما اسفر عن وقوع عدد من الاصابات قبل الاعلان عن قتل ثمانية منهم.
وزعمت انه تم اطلاق النار على المنفذين وتحييدهما مشيرة الى انها تعاملت مع العملية في الوقت الذي شنت فيه ايران هجوما بالصورايخ عليها. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
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