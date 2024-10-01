(الخطوط الكويتية) تعلن تغيير خطوط المسار لبعض رحلاتها نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة

(الخطوط الكويتية) تعلن تغيير خطوط المسار لبعض رحلاتها نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة
التاريخ
10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء تغيير خطوط المسار لبعض رحلاتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن "تغيير خطوط المسار قد يعمل على التغيير في مواعيد الوجهات وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية المتبعة وحرصا على سلامة المسافرين". (النهاية)
م ض
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