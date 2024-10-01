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(الخطوط الكويتية) تعلن تغيير خطوط المسار لبعض رحلاتها نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء تغيير خطوط المسار لبعض رحلاتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن "تغيير خطوط المسار قد يعمل على التغيير في مواعيد الوجهات وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية المتبعة وحرصا على سلامة المسافرين". (النهاية)

م ض



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