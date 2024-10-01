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الرئيس الأمريكي يحث على التفاوض مع عمال الموانىء للحصول على زيادة كبيرة بالأجور

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء شركات النقل البحري على التفاوض مع عمال الموانىء الذين بدأوا اليوم إضرابا عن العمل في 14 ميناء دوليا بالساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "المفاوضات الجماعية هي أفضل طريقة للعمال للحصول على الأجر والمزايا التي يستحقونها".
وأكد أنه دعا تحالف الولايات المتحدة البحري (يو اس ام اكس) التي تمثل مجموعة من شركات النقل على القدوم إلى طاولة التفاوض و"تقديم عرض عادل لعمال رابطة عمال الموانئ الدولية يضمن حصولهم على أجور مناسبة بما يتماشى مع مساهماتهم التي لا تقدر بثمن".
وأشار إلى أن شركات النقل البحري حققت أرباحا قياسية منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وفي بعض الحالات نمت الأرباح بأكثر من 800 بالمئة مقارنة بأرباحها قبل الجائحة كما نمت مداخيل المديرين التنفيذيين بما يتماشى مع تلك الأرباح وتم إرجاع الأرباح إلى المساهمين بمعدلات قياسية.
وشدد على أنه "من العدل أن يرى العمال الذين عرضوا أنفسهم للخطر إبان الجائحة لإبقاء الموانئ مفتوحة زيادة كبيرة في أجورهم أيضا".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "مع خروج أمتنا من عواقب إعصار (هيلين) سيلعب عمال الموانئ دورا أساسيا في تزويد المجتمعات بالموارد التي تحتاجها" معتبرا أنه "الآن ليس الوقت المناسب لشركات النقل البحري لرفض التفاوض على أجور عادلة لهؤلاء العمال الأساسيين بينما تجني أرباحا قياسية".
وحذر أن إدارته "ستراقب أي نشاط لرفع الأسعار لصالح شركات النقل البحري بما في ذلك الأعضاء في مجلس (يو أي ام اكس)".
وأكد أنه حان الوقت لكي تتفاوض (يو أي ام اكس) على عقد عادل مع عمال الموانئ "يعكس المساهمة الكبيرة التي قدموها لعودتنا الاقتصادية".
وبدأ أكثر من 50 ألف عامل بالموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إضرابا عن العمل في وقت سابق اليوم ما تسبب بخسارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. (النهاية)

ر س ر / ر س



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