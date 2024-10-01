الرئيس الأمريكي يحث على التفاوض مع عمال الموانىء للحصول على زيادة كبيرة بالأجور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 1 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء شركات النقل البحري على التفاوض مع عمال الموانىء الذين بدأوا اليوم إضرابا عن العمل في 14 ميناء دوليا بالساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "المفاوضات الجماعية هي أفضل طريقة للعمال للحصول على الأجر والمزايا التي يستحقونها".
وأكد أنه دعا تحالف الولايات المتحدة البحري (يو اس ام اكس) التي تمثل مجموعة من شركات النقل على القدوم إلى طاولة التفاوض و"تقديم عرض عادل لعمال رابطة عمال الموانئ الدولية يضمن حصولهم على أجور مناسبة بما يتماشى مع مساهماتهم التي لا تقدر بثمن".
وأشار إلى أن شركات النقل البحري حققت أرباحا قياسية منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وفي بعض الحالات نمت الأرباح بأكثر من 800 بالمئة مقارنة بأرباحها قبل الجائحة كما نمت مداخيل المديرين التنفيذيين بما يتماشى مع تلك الأرباح وتم إرجاع الأرباح إلى المساهمين بمعدلات قياسية.
وشدد على أنه "من العدل أن يرى العمال الذين عرضوا أنفسهم للخطر إبان الجائحة لإبقاء الموانئ مفتوحة زيادة كبيرة في أجورهم أيضا".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "مع خروج أمتنا من عواقب إعصار (هيلين) سيلعب عمال الموانئ دورا أساسيا في تزويد المجتمعات بالموارد التي تحتاجها" معتبرا أنه "الآن ليس الوقت المناسب لشركات النقل البحري لرفض التفاوض على أجور عادلة لهؤلاء العمال الأساسيين بينما تجني أرباحا قياسية".
وحذر أن إدارته "ستراقب أي نشاط لرفع الأسعار لصالح شركات النقل البحري بما في ذلك الأعضاء في مجلس (يو أي ام اكس)".
وأكد أنه حان الوقت لكي تتفاوض (يو أي ام اكس) على عقد عادل مع عمال الموانئ "يعكس المساهمة الكبيرة التي قدموها لعودتنا الاقتصادية".
وبدأ أكثر من 50 ألف عامل بالموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إضرابا عن العمل في وقت سابق اليوم ما تسبب بخسارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. (النهاية)
ر س ر / ر س
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