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(الطيران المدني): تحويل مسارات الطائرات التابعة لدولة الكويت لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء اليوم الثلاثاء إنها تعاملت مع الطائرات التابعة لدولة الكويت كافة وتحويل مساراتها لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة وحالة عدم الاستقرار فوق الأجواء المضطربة سياسيا وذلك وفق الاجراءات التي تحفظ سلامة الرحلات وأمنها.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم (الإدارة) عبدالله الراجحي إن "بعض الرحلات ستتأخر عن موعد وصولها نظرا لتغيير مسارها لتصل بإذن الله إلى أرض الوطن".
وذكر أنه "لا خطر على الناقلات الكويتية حيث يتم التعامل مع الأحداث وفق الإجراءات الكفيلة بوصولها بأمن وسلامة إلى وجهاتها سواء إلى دولة الكويت أو إلى المطارات الأخرى". (النهاية)

ع ع م


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