(الطيران المدني): تحويل مسارات الطائرات التابعة لدولة الكويت لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 10 (كونا) -- قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء اليوم الثلاثاء إنها تعاملت مع الطائرات التابعة لدولة الكويت كافة وتحويل مساراتها لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة وحالة عدم الاستقرار فوق الأجواء المضطربة سياسيا وذلك وفق الاجراءات التي تحفظ سلامة الرحلات وأمنها.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم (الإدارة) عبدالله الراجحي إن "بعض الرحلات ستتأخر عن موعد وصولها نظرا لتغيير مسارها لتصل بإذن الله إلى أرض الوطن".
وذكر أنه "لا خطر على الناقلات الكويتية حيث يتم التعامل مع الأحداث وفق الإجراءات الكفيلة بوصولها بأمن وسلامة إلى وجهاتها سواء إلى دولة الكويت أو إلى المطارات الأخرى". (النهاية)
ع ع م
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