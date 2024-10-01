(التعاون الإسلامي) تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 1 - 10 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء الهجوم الذي تعرض له مقر رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها رفضها لذلك الاعتداء الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدولية.
وشددت على ضرورة احترام حرمة المقار الدبلوماسية ومضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. (النهاية)
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