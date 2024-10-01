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(التعاون الإسلامي) تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في السودان

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 1 - 10 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء الهجوم الذي تعرض له مقر رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها رفضها لذلك الاعتداء الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدولية.
وشددت على ضرورة احترام حرمة المقار الدبلوماسية ومضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. (النهاية)

ف ن / م م ج




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