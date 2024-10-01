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المركزي يفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية

10/1/2024 2:56:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) البنك المركزي الأردني يفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية عن فئة الاوائل وجميع الجهات الحكومية

حصل البنك المركزي الأردني على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن فئة الاوائل وجميع الجهات الحكومية.

وفي حفل أُقيم في قصر الثقافة تحت الرعاية الملكية السامية لتكريم الفائزين بالدورة التاسعة (2023/2024)، قام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، بتسليم الجائزة المرموقة إلى محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس.

وأعرب الدكتور الشركس عن فخره العميق بهذا التكريم الملكي الرفيع، مشيرًا إلى أن فوز البنك المركزي الاردني بالجائزة الأولى هو تتويج لالتزام البنك الثابت بخدمة الاقتصاد الوطني واستقراره. مشيرا إلى تزامن هذا التكريم الملكي مع الذكرى الستين لتأسيس البنك المركزي الاردني، مما يشكل محطة هامة وحافزا قويا لمواصلة العمل وبذل كل جهد ممكن في خدمة وطننا الغالي الأردن.

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