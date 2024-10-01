الأطرش: المعارض الدولية بوابة تسويقية تدعم وصول المنتجات للعالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الدكتور فادي الأطرش، أهمية المشاركة بالمعارض الدولية في فتح الأسواق وزيادة الصادرات الوطنية.
وقال الأطرش خلال ورشة عمل عقدت في مقر الغرفة للتباحث حول أهمية المعارض الخارجية كوسيلة للترويج للصناعة الوطنية خصوصا الدوائية منها وإظهار الجودة العالية التي تتمتع بها وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.
أكد الأطرش أن غرفة صناعة الأردن تبذل جهودًا لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة المستمرة في المعارض المحلية والدولية والتي من أبرزها معرض (CPHI الرياض) ، الذي يُعَدّ منصة مهمة لعرض المنتجات الأردنية والتواصل مع الشركات الدولية.
وبين الاطرش أن استغلال الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن بدول العالم، خصوصًا الدول العربية، سيسهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق نمو في حجم التبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.
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