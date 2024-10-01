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الأطرش: المعارض الدولية بوابة تسويقية تدعم وصول المنتجات للعالمية

10/1/2024 2:56:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الدكتور فادي الأطرش، أهمية المشاركة بالمعارض الدولية في فتح الأسواق وزيادة الصادرات الوطنية.


وقال الأطرش خلال ورشة عمل عقدت في مقر الغرفة للتباحث حول أهمية المعارض الخارجية كوسيلة للترويج للصناعة الوطنية خصوصا الدوائية منها وإظهار الجودة العالية التي تتمتع بها وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.
أكد الأطرش أن غرفة صناعة الأردن تبذل جهودًا لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة المستمرة في المعارض المحلية والدولية والتي من أبرزها معرض (CPHI الرياض) ، الذي يُعَدّ منصة مهمة لعرض المنتجات الأردنية والتواصل مع الشركات الدولية.

وبين الاطرش أن استغلال الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن بدول العالم، خصوصًا الدول العربية، سيسهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق نمو في حجم التبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

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