شركة Epic Games تتهم سامسونج وجوجل بالتآمر لمنع المنافسة في التطبيقات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفعت شركة Epic Games، المطورة للعبة الشهيرة "فورتنايت"، دعوى قضائية ضد شركتي سامسونج وجوجل، متهمة إياهما بالتآمر لحماية متجر google Play من المنافسة.
تتعلق الدعوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في كاليفورنيا بميزة أمان جديدة تدعى "Auto Blocker" على أجهزة سامسونج، والتي تزعم Epic أنها تهدف إلى منع المستخدمين من تحميل التطبيقات من مصادر خارج متاجر Google Play وSamsung Galaxy. ووفقاً لإبيك، هذا الإجراء يحد من حرية المستهلكين ويمنع المنافسة، مما يجعل التطبيقات أقل تكلفة.
اتهم المدير التنفيذي لشركة Epic، تيم سويني، جوجل بأنها تتظاهر بحماية المستخدمين عبر منع تحميل التطبيقات من مصادر غير معروفة، على الرغم من معرفتها المسبقة بلعبة "فورتنايت" التي قامت بتوزيعها في الماضي.
من جهتها، وصفت جوجل الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة"، بينما أكدت سامسونج أنها ستتصدى بقوة لمزاعم Epic، مشيرة إلى أن ميزات أجهزتها مصممة وفقًا لمبادئ الأمان والخصوصية.
وقالت Epic إن هذه الميزة تهدف إلى التقليل من تأثير حكم قانوني فازت به ضد جوجل في ديسمبر 2023، وتسعى Epic إلى طرح مخاوفها أمام الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، نقلا عن رويترز.
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