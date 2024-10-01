شركة Epic Games تتهم سامسونج وجوجل بالتآمر لمنع المنافسة في التطبيقات



تتعلق الدعوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في كاليفورنيا بميزة أمان جديدة تدعى "Auto Blocker" على أجهزة سامسونج، والتي تزعم Epic أنها تهدف إلى منع المستخدمين من تحميل التطبيقات من مصادر خارج متاجر Google Play وSamsung Galaxy. ووفقاً لإبيك، هذا الإجراء يحد من حرية المستهلكين ويمنع المنافسة، مما يجعل التطبيقات أقل تكلفة.



اتهم المدير التنفيذي لشركة Epic، تيم سويني، جوجل بأنها تتظاهر بحماية المستخدمين عبر منع تحميل التطبيقات من مصادر غير معروفة، على الرغم من معرفتها المسبقة بلعبة "فورتنايت" التي قامت بتوزيعها في الماضي.



من جهتها، وصفت جوجل الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة"، بينما أكدت سامسونج أنها ستتصدى بقوة لمزاعم Epic، مشيرة إلى أن ميزات أجهزتها مصممة وفقًا لمبادئ الأمان والخصوصية.



وقالت Epic إن هذه الميزة تهدف إلى التقليل من تأثير حكم قانوني فازت به ضد جوجل في ديسمبر 2023، وتسعى Epic إلى طرح مخاوفها أمام الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، نقلا عن رويترز.



