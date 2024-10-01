بورصة عمان تغلق على انخفاض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.10 بالمئة، إلى مستوى 2371 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1869 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
-- (بترا)
MENAFN01102024000072011014ID1108736209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.