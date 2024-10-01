بورصة عمان تغلق على انخفاض



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1869 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

-- (بترا)