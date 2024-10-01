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تكريم ملكي لأورنج الأردن لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز

10/1/2024 2:56:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أورنج الأردن، لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتقييم وصل إلى 5 نجوم، وذلك خلال حفل جائزة الملك عبدالله للتميز الذي عقد في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب يوم الإثنين 30 أيلول 2024 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد وسمو الأمير فيصل بن الحسين، حيث تسلم درع مركز الملك عبدالله للتميز الرئيس التنفيذي للشركة فيليب منصور.

وتُعتبر أورنج الأردن أولى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط والمملكة التي تحصل على شهادة (EFQM Recognized for Excellence) بتقييم متقدم وفق نموذج التميز EFQM.

وأعرب منصور عن سعادته الغامرة بهذا التكريم الملكي الذي يشكل مصدر فخر لأورنج كما يؤكد التزامها بالتميز، حيث إن الحصول على شهادة الاعتراف بالتميز (EFQM Recognized for Excellence) من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعكس التزام الشركة بأفضل معايير التفوق ويعد فرصة للاحتفاء بجهود الفريق المستمرة الذين شكل عملهم المستمر عاملاً حاسماً لتحقيق هذه المحطة.

وأضاف منصور بأن هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تمثل حافزاً لأورنج للاستمرار في تطبيق أفضل الممارسات في التطوير والتحسين المستمر، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضى العملاء، كما يدل على حرص الفريق على ترسيخ الالتزام بقيم التطوير والابتكار.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المقيمين المتخصصين قاموا بإجراء مقابلات ومراجعة لوثائق أورنج الأردن، بهدف بلورة نظرة عامة وشاملة حول مدى فاعلية تطوير أدائها ونشرها لاستراتيجيتها، بما يتوافق مع احتياجات وتوقعات الشركاء والزبائن، في ضوء نموذج التميز EFQM 2020الذي يشكل إطاراً إدارياً شاملاً في هذا المجال، حيث تعدّ هذه الجائزة من أرفع الشهادات العالمية التي تحصل عليها الشركات التي تحقق التفوق في منهجية إدارة أعمالها.

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