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نجم مانشستر يونايتد السابق : فيرغسون اعتزل التدريب بسبب رونالدو وبيل

10/1/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن رفض إدارة النادي الإنجليزي منح أليكس فيرغسون مدرب الفريق السابق مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل، كان سبباً في اعتزال الاسكتلندي التدريب.
وقضى فيرغسون 26 عامًا مع مانشستر يونايتد، حقق خلالها 38 بطولة، منها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، قبل أن يعتزل في مايو 2013.

وقال إيفرا عبر بودكاست مع جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي السابق: كان يوم اعتزال فيرغسون أحد أكثر الأيام حزناً، لم أبكِ، كنت في حالة صدمة.

وأضاف: السبب وراء ذلك هو أنه قبل أسبوعين أحضرني إلى مكتبه وقال انظر إلى هؤلاء الأشخاص، يعتقدون أنني سأعتزل، سأستمر 10 سنوات أخرى، ولكننا بحاجة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وختم إيفرا: فيرغسون قال لي إن رونالدو وافق بنسبة 99 بالمئة على العودة وكذلك وافق غاريث بيل على الانضمام إلينا، كان يحتاج إلى 200 مليون جنيه إسترليني لكن النادي رفض، الآن أنفقوا مليار جنيه إسترليني.

ورحل رونالدو عن يونايتد إلى ريال مدريد في عام 2009 في صفقة قياسية آنذاك، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 ثم يعود إلى النادي الإنجليزي مجدداً في 2021 ومنه إلى النصر السعودي.

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