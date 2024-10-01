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الاتحاد يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بفوزه على الأرثوذكسي

10/1/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- توج فريق الاتحاد بلقب كأس الأردن للسيدات لكرة القدم بنسخته الثالثة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره الأرثوذكسي بثلاثة أهداف لهدف، والتي جمعت الفريقين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

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