الاتحاد يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بفوزه على الأرثوذكسي

الاتحاد يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بفوزه على الأرثوذكسي
التاريخ
10/1/2024 2:56:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- توج فريق الاتحاد بلقب كأس الأردن للسيدات لكرة القدم بنسخته الثالثة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره الأرثوذكسي بثلاثة أهداف لهدف، والتي جمعت الفريقين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
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