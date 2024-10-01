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الحكومة: تحسن أرقام النمو في الأردن وطائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

10/1/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت الحكومة اليوم الثلاثاء، تحسن أرقام النمو في الأردن ليصل 2.4% في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا من 2% في الربع الأول من العام الحالي.


جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال مؤتمر صحفي.


وقال المومني إن "دائرة الإحصاءات العامة ستنشر تفاصيل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي مساء اليوم الثلاثاء".


على صعيد مختلف، أعلن الوزير أن الأردن سيرسل طائرة أردنية ثالثة إلى بيروت تحمل المساعدات.


وأشار إلى أن الحكومة أكدت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتحذير من التصعيد الإقليمي في لبنان.


وأوضح المومني أن مجلس الوزراء استمع لإيجاز من وزير الخارجية حول الأوضاع الإقليمية في فلسطين ولبنان، موضحا أن المجلس يعقد جلستين له أسبوعيا يومي الثلاثاء والسبت.


وبين أن مجلس الوزراء ناقش التطورات الخطيرة في المنطقة، وأكد ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان والانتهاكات في الضفة الغربية.


وبين أن مجلس الوزراء أكد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان.


ولفت إلى أن مجلس الوزراء أكد موقف الأردن الثابت في دعم الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني ورفع الظلم التاريخي عنهم.


وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: "سيكون هناك مؤتمرات صحفية ولقاءات مستمرة مع الجسم الصحفي."


وتابع: "توجيهات دولة رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى الصحفيين."

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