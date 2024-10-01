الحكومة: تحسن أرقام النمو في الأردن وطائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الحكومة اليوم الثلاثاء، تحسن أرقام النمو في الأردن ليصل 2.4% في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا من 2% في الربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال مؤتمر صحفي.
وقال المومني إن "دائرة الإحصاءات العامة ستنشر تفاصيل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي مساء اليوم الثلاثاء".
على صعيد مختلف، أعلن الوزير أن الأردن سيرسل طائرة أردنية ثالثة إلى بيروت تحمل المساعدات.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتحذير من التصعيد الإقليمي في لبنان.
وأوضح المومني أن مجلس الوزراء استمع لإيجاز من وزير الخارجية حول الأوضاع الإقليمية في فلسطين ولبنان، موضحا أن المجلس يعقد جلستين له أسبوعيا يومي الثلاثاء والسبت.
وبين أن مجلس الوزراء ناقش التطورات الخطيرة في المنطقة، وأكد ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان والانتهاكات في الضفة الغربية.
وبين أن مجلس الوزراء أكد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أكد موقف الأردن الثابت في دعم الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني ورفع الظلم التاريخي عنهم.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: "سيكون هناك مؤتمرات صحفية ولقاءات مستمرة مع الجسم الصحفي."
وتابع: "توجيهات دولة رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى الصحفيين."
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