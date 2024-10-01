الثقافي الصيني ينظم سلسلة فعاليات لاعداد طبق صيني مميز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قام المركز الثقافي الصيني في عمّان بتنظيم 10 فعاليات لتجربة وإعداد طبق الطعام الصيني التقليدي "الجياوزو" بتشاركية مع مركز هيا الثقافي والمجتمعات المحلية.
هذه الفعالية جذبت عددًا كبيرًا من المشاركين، ممن بادروا بالتسجيل والمشاركة بحماس، حيث استمرت الفعالية من 17 ايلول\ سبتمبر الى نهاية شهر سبتمبر.
وشارك بهذه الفعاليات عدد كبير من الاطفال والعائلات في اجواء مليئة بالفرح والتفاعل مع المعلمين الصينيي.
شكر المركز الثقافي الصيني الجميع على تفاعلهم وحماسهم مع هذه، وعا للمتابعة والمشاركة في الفعاليات القادمة.
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