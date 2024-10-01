فوز المدير التنفيذي لزها الثقافي رانيه صبيح بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي



وكرّم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي يدير الجائزة، الفائزين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد ضمن سبع فئات.



وفازت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه ابراهيم صبيح بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية جائزة الموظف الحكومي المتميز / المركز الأول عن فئة الموظف القيادي / الإشرافي المتميز في دورتها التاسعة (2023/2022).

وشارك في الجائزة 86 وزارة ومؤسسة حكومية موزعة على 8 قطاعات مختلفة، وترشح 144 موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم 33 موظفا وفاز منهم 13 مشاركا، كما شارك في جائزة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص 42 مؤسسة وشركة، تقدمت منها 21 مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة، وخدمية كبيرة وصغيرة.

وحضر الحفل رؤساء السلطات، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي