فوز المدير التنفيذي لزها الثقافي رانيه صبيح بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الثقافة، الاثنين، حفل جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وكرّم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي يدير الجائزة، الفائزين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد ضمن سبع فئات.
وفازت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه ابراهيم صبيح بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية جائزة الموظف الحكومي المتميز / المركز الأول عن فئة الموظف القيادي / الإشرافي المتميز في دورتها التاسعة (2023/2022).
وشارك في الجائزة 86 وزارة ومؤسسة حكومية موزعة على 8 قطاعات مختلفة، وترشح 144 موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم 33 موظفا وفاز منهم 13 مشاركا، كما شارك في جائزة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص 42 مؤسسة وشركة، تقدمت منها 21 مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة، وخدمية كبيرة وصغيرة.
وحضر الحفل رؤساء السلطات، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي
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