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الأردن يعزي إيران

10/1/2024 2:56:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة جيرفت في محافظة كرمان، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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