الملك يؤكد ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ولبنان

الملك يؤكد ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ولبنان
التاريخ
10/1/2024 2:56:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد الإقليمي، والذي من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ذات عواقب وخيمة.
وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين. -(بترا)
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