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الملك يؤكد ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ولبنان

10/1/2024 2:56:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.


وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد الإقليمي، والذي من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ذات عواقب وخيمة.


وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين. -(بترا)

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