الجيش: مستعدون لتصدي أي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح
مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش
العربي، أنه نظراً لما تشهده المنطقة والإقليم من تطورات وحالة عدم استقرار
وتصعيد عسكري، وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية التشكيلات
والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار
المملكة.
وأضاف المصدر أن
القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في المنطقة، وأنها عملت على
اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية في بناء ودعم الوحدات الأمامية على
الواجهات الحدودية لحماية أرض الوطن.
وأكد
المصدر أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة دائماً في أعلى درجات الجاهزية
العملياتية والتدريبية واللوجستية، واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف
وأي حدث طارئ جراء التطورات التي تشهدها المنطقة، وأنها مستمرة في ضبط
الحدود وحمايتها من أي اخطار بما يكفل سلامة المواطنين والممتلكات.
وأهاب
المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل
الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مطمئناً بأن القوات
المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الوطن من أي تهديد
يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.
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