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بحث إنشاء جامعة تقنية صينية في الأردن

10/1/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الثلاثاء، مع الملحق التجاري الصيني في السفارة الصينية في عمان، لو ونجون، إحياء فكرة إنشاء جامعة تقنية صينية/أردنية بتمويل من الجانب الصيني.


وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الملحق في السفارة الصينية، تشن يلنغ، في مبنى الوزارة، تقديم دعم عيني في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للجامعات الأردنية الرسمية.


وناقش الدبعي ولو ونجون، إنشاء قسمين في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات الرسمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الأردنية، والشركات الصينية سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار.


وتناول اللقاء أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للطلبة الأردنيين من خلال مبادرات مشتركة بين الجامعات الأردنية وشركات صينية، بما يعزز من قدراتهم التكنولوجية ويؤهلهم لدخول أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تمكين الطلاب الأردنيين من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

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