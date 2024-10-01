بحث إنشاء جامعة تقنية صينية في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الثلاثاء، مع الملحق التجاري الصيني في السفارة الصينية في عمان، لو ونجون، إحياء فكرة إنشاء جامعة تقنية صينية/أردنية بتمويل من الجانب الصيني.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الملحق في السفارة الصينية، تشن يلنغ، في مبنى الوزارة، تقديم دعم عيني في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للجامعات الأردنية الرسمية.
وناقش الدبعي ولو ونجون، إنشاء قسمين في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات الرسمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الأردنية، والشركات الصينية سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وتناول اللقاء أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للطلبة الأردنيين من خلال مبادرات مشتركة بين الجامعات الأردنية وشركات صينية، بما يعزز من قدراتهم التكنولوجية ويؤهلهم لدخول أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تمكين الطلاب الأردنيين من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي.
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