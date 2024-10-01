بحث إنشاء جامعة تقنية صينية في الأردن



وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الملحق في السفارة الصينية، تشن يلنغ، في مبنى الوزارة، تقديم دعم عيني في مجال المعلومات والبنية التحتية للجامعات الأردنية الرسمية.



وناقش الدبعي ولو ونجون، إنشاء قسمين في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحدى الرسمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الأردنية، والشركات الصينية سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار.



وتناول اللقاء أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للطلبة الأردنيين من خلال مبادرات مشتركة بين الجامعات الأردنية وشركات صينية، بما يعزز من قدراتهم التكنولوجية ويؤهلهم لدخول أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تمكين الطلاب الأردنيين من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي.